El beneficio dejó de ser automático y exige inscripción, ingresos y condiciones patrimoniales. La bonificación se aplica sobre el gas subsidiable, no sobre toda la factura.

Los hogares de San Juan ya no tienen garantizado el descuento de Zona Fría por residir en una localidad alcanzada por el régimen. Para conservar la bonificación deberán estar incluidos en el sistema de subsidios y cumplir requisitos económicos o sociales definidos por la normativa vigente.

La reforma fue publicada el martes 13 de octubre y este lunes 26 el Gobierno nacional reglamentó su funcionamiento mediante el Decreto 1266/2026. El cambio modifica el acceso al beneficio y obliga a revisar quiénes quedan alcanzados, sobre qué base se calcula la ayuda y qué controles aplican sobre cada hogar.

Ingresos y condiciones de acceso

Uno de los requisitos es que los ingresos netos mensuales de todo el hogar no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales del hogar tipo de cuatro integrantes. Con el último dato del INDEC, correspondiente a septiembre, ese tope equivale a aproximadamente $4,9 millones mensuales. El límite se actualiza cuando cambia el valor de la canasta.

Se consideran los ingresos de bolsillo de todas las personas que viven en la casa. La norma también contempla hogares con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP, una persona que cobre pensión vitalicia como veterano de Malvinas o un integrante con Certificado Único de Discapacidad (CUD), aunque en este último caso Energía debe evaluar la necesidad de asistencia económica. Estas situaciones requieren inscripción y evaluación dentro del régimen.

Revisión patrimonial y exclusiones

El sistema no se limita al nivel de ingresos. El portal oficial indica como motivos de exclusión, entre otros, tener un automóvil de hasta tres años de antigüedad, tres o más inmuebles, una embarcación de lujo, una aeronave o activos societarios. La restricción por vehículo tiene una excepción para hogares con una persona con CUD.

En consecuencia, un hogar que supera el límite de ingresos o que registra alguno de esos bienes no accede al adicional por Zona Fría. Tampoco alcanza con cobrar por debajo del tope si existen otras causales de exclusión previstas por el régimen.

Cómo se calcula en la factura

La bonificación se aplica sobre el precio del gas correspondiente al consumo subsidiable, no sobre el total final de la factura. Los cargos de transporte, distribución e impuestos quedan fuera de esa base de descuento. En términos prácticos, el beneficio actúa sobre una parte de la boleta y no sobre todos los conceptos facturados.

El propio esquema establece además un límite de consumo subsidiado. Si una familia utiliza más gas que el volumen reconocido para su categoría y zona, el excedente queda fuera de la bonificación. La reglamentación publicada este lunes no fijó un porcentaje único de descuento adicional para todos los hogares sanjuaninos.

Consulta y próximos pasos

La Secretaría de Energía conserva la facultad de determinar las bonificaciones, por lo que el monto final dependerá del beneficio asignado y de la parte del consumo alcanzada. Los vecinos pueden ingresar a argentina.gob.ar/subsidios para consultar si reciben asistencia, revisar una solicitud, actualizar datos o pedir una revisión.

Quienes ya estaban inscriptos en el anterior RASE no deben volver a registrarse únicamente por el cambio al ReSEF. En cambio, quienes nunca se anotaron deben realizar la solicitud para que el Estado evalúe si les corresponde el beneficio, en un esquema que ahora combina domicilio, ingresos, patrimonio y categoría de consumo.