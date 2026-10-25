La misión llega el 30 de octubre a Mendoza para reuniones con desarrolladores de la región. San Juan aparece entre las jurisdicciones mejor posicionadas para captar capital.

Doce inversores de Canadá, entre ellos representantes de bancos y bróker, llegarán el 30 de octubre a Mendoza para analizar proyectos mineros de la región, con San Juan entre las provincias mejor posicionadas para captar ese capital. La visita integra una estrategia impulsada desde Toronto para vincular potencial geológico con financiamiento privado.

La iniciativa se llama The Andean Bridge y no constituye un fondo de inversión ni un desembolso ya comprometido. Se trata de una plataforma que identifica proyectos mineros, los prepara para cumplir estándares exigidos por los mercados internacionales y los conecta con inversores, bancos y bróker de Canadá. Argentina comparte ese espacio con Chile, Perú y Bolivia, con el cobre y el litio como principales objetivos.

Guillaume Légaré, responsable para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX, por su sigla en inglés) y de la TSX Venture Exchange, explicó en Buenos Aires que el principal obstáculo de la minería latinoamericana aparece en las primeras etapas. Según señaló, existe potencial geológico, pero cuesta reunir el capital necesario para avanzar hasta la construcción de una mina. Ese problema golpea sobre todo a las llamadas compañías junior, firmas pequeñas dedicadas a la exploración que dependen del mercado para financiar su desarrollo.

La plaza canadiense tiene peso en ese segmento: de acuerdo con datos oficiales de la TSX, cotizan allí 1.097 compañías mineras, cerca del 40% de las mineras que negocian en bolsa en el mundo. Esas empresas obtuvieron alrededor de US$16.000 millones de capital durante 2025, un antecedente que explica el interés de la plataforma por acercar proyectos sudamericanos a ese mercado.

San Juan llega a esa ronda con una cartera de proyectos de escala relevante. El último informe del Instituto Fraser, correspondiente a 2025, ubicó a la provincia en el puesto 18 entre 68 jurisdicciones en su índice de atractivo para la inversión minera, la mejor posición entre las provincias argentinas y por encima de Brasil, Chile y Perú. El mismo relevamiento aclara que distintas publicaciones atribuyeron a 2025 una posición que en realidad correspondía a 2024.

RIGI y cartera provincial

La provincia tiene hoy cuatro proyectos mineros incorporados al RIGI —Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, el esquema nacional de beneficios fiscales para inversiones grandes—: Vicuña, Los Azules, Gualcamayo y la ampliación de Veladero, por un total asociado de alrededor de US$13.500 millones. Los Azules, de la canadiense McEwen Copper, ingresó con un plan de inversión de unos US$2.672 millones. Vicuña, de BHP junto con la canadiense Lundin Mining, prevé una inversión inicial cercana a los US$9.700 millones.

También integran la cartera provincial la ampliación de Veladero, operada por Barrick junto con Shandong Gold, y Carbonatos Profundos, el proyecto que busca extender la vida útil de la mina Gualcamayo. Entre esos desarrollos, San Juan es la provincia argentina con mayor inversión minera asociada a proyectos aprobados dentro del RIGI. The Andean Bridge ya organizó durante este año encuentros y talleres en otras provincias, entre ellos uno en Salta en septiembre, y esta semana realizó una capacitación en la Universidad Torcuato Di Tella junto con el programa de gestión minera de la Universidad de Toronto.

Próxima instancia

La agenda del 30 de octubre incluye el Mendoza Finance Day, jornada de cierre del Argentina Critical Minerals Summit, y una ronda de reuniones directas entre inversores y desarrolladores mineros denominada TSX Private Matchmaking. La plataforma trabaja en tres etapas: capacitación de proyectos, vinculación con inversores y acompañamiento durante un proceso de entre nueve y doce meses para que puedan salir a buscar capital institucional. La llegada de la delegación no garantiza inversiones automáticas, pero abre una instancia concreta de evaluación para proyectos en exploración y desarrollo, con foco en los que buscan financiamiento internacional.