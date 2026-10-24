La prestación alcanza a trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa propia. El trámite tiene plazo de 90 días hábiles y exige documentación según el despido.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga la Prestación por Desempleo a trabajadores formales que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad. En octubre, el beneficio tiene un tope de $383.800 y un piso de $191.900. El monto final depende de la remuneración anterior y de los aportes registrados.

La asistencia se paga durante un período limitado y busca sostener ingresos mientras la persona intenta reinsertarse en el mercado laboral. Según la información difundida por el organismo, el esquema se calcula sobre la base de los salarios y aportes acumulados en los tres años previos al cese. En ese marco, la duración del beneficio varía entre dos y 12 cuotas.

Requisitos y alcance

Para iniciar la solicitud, la persona debe acreditar el vínculo laboral previo y la causa de la desvinculación. En el caso de trabajadores permanentes, se exigen al menos seis meses de aportes dentro de los tres años anteriores al despido o a la finalización del contrato. Para empleados eventuales o de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y contar con más de 90 días de aportes en los 12 meses previos al cese.

La prestación puede extenderse hasta seis meses adicionales para quienes tengan más de 45 años. Ese criterio amplía el plazo de cobertura dentro del esquema general definido por la ANSES. El beneficio, de todos modos, no es automático: requiere acreditar la situación de desempleo y cumplir con la documentación exigida.

Trámite y documentación

La solicitud puede hacerse de manera digital o presencial. La ANSES establece un plazo de 90 días hábiles desde la ruptura laboral para iniciar el trámite; si la gestión se presenta más tarde, se descuentan días de prestación por cada jornada hábil de demora. Para comenzar, se requiere DNI original y copia, constancia que acredite la situación de desempleo en original y copia, y CUIL con Clave de la Seguridad Social para ingresar a Atención Virtual.

La gestión online se realiza desde el sitio oficial del organismo, en la opción “Atención virtual”. También puede iniciarse en una oficina de la ANSES con turno previo. La documentación adicional cambia según la causa del despido y ese punto define qué comprobantes debe presentar cada solicitante para que el expediente avance.

Comprobantes según la causa

Entre los documentos admitidos figuran el telegrama de despido, la carta documento o una nota firmada por el empleador y certificada en casos de despido sin justa causa. Si hubo quiebra o concurso preventivo, se pide constancia del síndico, sentencia judicial autenticada, telegrama del empleador o publicación correspondiente en el Boletín Oficial. Para el despido indirecto por justa causa, se requieren los telegramas de intimación y desvinculación enviados por el trabajador.

Cuando el contrato era a plazo fijo, debe presentarse copia del contrato laboral. En caso de fallecimiento de un empleador unipersonal, se solicita copia certificada del acta de defunción. Si al momento del cese existía enfermedad o accidente, la documentación exigida es un certificado médico de aptitud laboral para desempeñar tareas acordes con el estado de salud. Con ese esquema, la continuidad del cobro queda sujeta a la verificación de los requisitos y a la presentación completa de los antecedentes laborales.