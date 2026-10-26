La Cámara de Turismo de San Juan informó aumentos de 20% a 30% en paquetes a la Costa Atlántica. También observó más reservas a Brasil y menos demanda por Chile.

La Cámara de Turismo de San Juan advirtió que la preventa para la próxima temporada de verano en la Costa Atlántica registra subas de entre 20% y 30% frente al verano anterior. El dato incide sobre la planificación de vacaciones de las familias sanjuaninas y sobre la demanda de paquetes en un mercado que ya empezó a moverse antes del inicio de la temporada alta.

En paralelo, el sector señaló una baja en las reservas con destino a Chile y una mayor preferencia por Brasil entre los sanjuaninos que evalúan opciones para el verano. Ese corrimiento de destinos muestra una recomposición de la demanda regional, con impacto directo en agencias, operadores y prestadores que venden paquetes fuera de la provincia.

Según los valores informados, un paquete a la Costa Atlántica ronda hoy los 800.000 pesos. En el caso de Brasil, viajar en temporada alta durante enero y febrero cuesta alrededor de 1.500 dólares, de acuerdo con las referencias del sector turístico local.

Condiciones de venta El seguimiento de las próximas semanas será clave para medir si la suba de precios modifica el ritmo de reservas. En ese escenario, las promociones disponibles y las opciones de pago en cuotas aparecen como variables determinantes para quienes todavía no definieron destino.

Perspectiva de temporada La evolución de la preventa antes de que arranque la temporada alta permitirá dimensionar el comportamiento final de la demanda. Por ahora, el sector observa un encarecimiento de los paquetes a la Costa Atlántica y una reorientación parcial hacia destinos internacionales de la región.