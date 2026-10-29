YPF alcanzó un nuevo récord de producción de petróleo en Vaca Muerta y superó antes de lo previsto la meta que había fijado para el cierre de 2026. El presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, informó que la extracción llegó a 252.330 barriles en una jornada y anticipó que la compañía espera alcanzar un promedio de 255.000 barriles diarios en diciembre. Además, precisó fechas para comenzar a exportar crudo desde Río Negro y para avanzar con el proyecto de gas natural licuado (GNL).