Un sondeo del Centro de Estudios Económicos y Financieros mostró expectativas neutras o negativas. La inversión y el empleo aparecen entre los rubros con peor perspectiva.

El 67% de los empresarios consultados no espera cambios en las ventas durante los próximos seis meses, según un sondeo del Centro de Estudios Económicos y Financieros. El relevamiento, realizado durante la primera quincena de octubre, midió expectativas sobre economía nacional, economía regional, ventas, inversiones, rentabilidad y empleo. El resultado general del Índice de Expectativas Empresariales fue 4,665, calificado como “Neutral Negativo”.

Inversión y empleo Entre los datos más sensibles para la actividad, el 33% de los consultados dijo que sus planes de inversión serán peores y el 86,6% no planea incrementar inversiones en los próximos seis meses. En materia de dotación de personal, el 26,7% prevé una evolución peor del empleo en su empresa. El informe vincula esas expectativas contractivas con una reducción del resultado neutral en las previsiones sobre economía nacional, demanda, costo de financiamiento y rentabilidad operativa.

Rentabilidad y crédito Consultados sobre la evolución esperada de los márgenes de rentabilidad, el 26% estimó que mejorarán, mientras que el 33% sostuvo que empeorarán. En cuanto a las condiciones de acceso al crédito y las tasas de interés, el 26,7% respondió que mejorarán, el 46,7% que seguirán igual y el 26,7% que empeorarán. El sondeo señala que el grupo encuestado fue heterogéneo, con equilibrio sectorial y distintas visiones sobre una realidad económica también heterogénea.

Lectura del informe El documento sostiene que las expectativas sobre la economía regional, las ventas y la inversión real inducen a un control exhaustivo de stocks, con reducción de excedentes y búsqueda de mayor rotación. También plantea que la contracción de la demanda, asociada a la reducción de ingresos, será un factor determinante en los próximos meses y tendrá efecto contractivo sobre la inversión real. En ese marco, el informe sugiere que una eventual mejora futura de los costos financieros y de la actividad nacional podría abrir alternativas para captar consumidores en mercados del país con mayor dinamismo que el de Santa Fe.

Variables a seguir El mismo estudio repite que el resultado del índice es 4,665 y lo ubica en terreno neutral negativo. Para los próximos meses, las variables centrales a monitorear son la evolución de las ventas, la decisión de inversión, la dotación de personal y el acceso al crédito, que el propio relevamiento ubica como componentes con sesgo contractivo.