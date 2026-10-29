Empresarios y referentes de entidades sanjuaninas participaron en el primer día del encuentro realizado en Rosario, que reunió a compañías de todo el país interesadas en las oportunidades que abre la minería. Hugo Goransky, de la UISJ, y Fernando Godoy, de CAPRIMSA, destacaron el potencial provincial y la expectativa que genera el desarrollo de nuevos proyectos

La ciudad de Rosario se convirtió en un punto de encuentro para el empresariado argentino con la realización de las Rondas de Negocios vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), organizadas por el Gobierno nacional. La convocatoria reunió a numerosas empresas interesadas en identificar oportunidades comerciales y posicionarse como proveedoras de los grandes proyectos de inversión, especialmente en el sector minero. Grandes operadoras como Veladero, Glencore o Río Tinto estuvieron recibiendo las propuestas de los proveedores.

A nivel nacional la figura estelar que visitó el encuentro que Carina Milei.

En ese escenario, San Juan volvió a destacarse como uno de los principales polos de atracción para los negocios mineros, en un contexto en el que las compañías buscan anticiparse a la demanda de bienes, servicios e infraestructura que generará el desarrollo de nuevos emprendimientos. Las expectativas expresadas por referentes empresariales que participaron del encuentro reflejaron el interés que despierta la provincia entre quienes evalúan dónde invertir y desarrollar sus actividades.

La presencia de representantes de entidades sanjuaninas permitió poner en perspectiva las posibilidades que ofrece la provincia, tanto por su actividad minera como por la oportunidad de integrar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor de los grandes proyectos.

La mirada de la Unión Industrial de San Juan

Hugo Goransky, vicepresidente de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), valoró positivamente la convocatoria y destacó la posibilidad de que las empresas proveedoras puedan presentar sus productos y servicios ante potenciales clientes.

“Me pareció bueno, todo muy bueno, porque creo que habla del federalismo, de la importancia de la minería y también de los RIGI”, señaló el dirigente industrial al evaluar la iniciativa.

Goransky también puso el foco en la participación de las pymes, que encuentran en este tipo de encuentros una oportunidad para mostrar sus capacidades, establecer contactos y explorar nuevas alternativas comerciales.

En ese sentido, consideró relevante la interacción entre las empresas y los distintos actores vinculados al desarrollo de las inversiones. La posibilidad de acercar a los potenciales proveedores con las compañías que impulsarán los proyectos constituye uno de los principales objetivos de estas rondas de negocios.

Para el sector industrial sanjuanino, la expansión de la minería representa una oportunidad para diversificar la actividad económica provincial, ampliar mercados y fortalecer la participación de empresas locales en proyectos de gran escala.

CAPRIMSA destacó el protagonismo de San Juan

Por su parte, Fernando Godoy, presidente de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), describió una convocatoria que, a su entender, superó las expectativas por la cantidad de empresarios interesados en conocer las oportunidades de inversión.

“Me parece que está súper explotado, me parece que los ha sobrepasado”, expresó Godoy, al referirse a la cantidad de participantes y al tiempo disponible para desarrollar las actividades y explicar el potencial de la minería argentina.

El titular de CAPRIMSA participó de las conferencias y destacó el panel en el que estuvieron presentes el ministro sanjuanino Juan Pablo Perea y otros referentes vinculados a la actividad. Según indicó, las exposiciones permitieron abordar las perspectivas del sector, aunque consideró que el tiempo resultó limitado frente al interés del público.

Uno de los aspectos centrales de su análisis fue la posición que ocupa San Juan dentro del mapa de oportunidades mineras del país. Godoy sostuvo que, frente a un escenario en el que el desarrollo del litio atraviesa un período de menor dinamismo, la provincia aparece como una de las grandes protagonistas por las perspectivas de sus proyectos metalíferos.

“San Juan me parece a mí que es la vedette”, afirmó, al describir el interés que percibió entre los empresarios presentes.

La expresión sintetiza una percepción relevante para el sector proveedor: San Juan concentra expectativas por la escala de los proyectos mineros que pueden desarrollarse en los próximos años y por las oportunidades que estos podrían generar para las empresas de bienes y servicios.