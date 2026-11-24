YPF formalizó este martes la presentación para incorporar el proyecto Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un plan que contempla desembolsos por US$ 11.688 millones durante los próximos 21 años.

La iniciativa se inscribe en la expansión de la compañía en el extremo norte de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén, una de las áreas de mayor potencial productivo de la cuenca. El desarrollo apunta a sumar escala en shale, es decir, petróleo y gas extraídos de formaciones no convencionales mediante perforación horizontal y fractura hidráulica.

Sociedad y operación

El bloque se explotará bajo un esquema societario dividido en partes iguales. YPF actúa como operadora del área y comparte el 50% de la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., subsidiaria de la estadounidense Chevron, con la que ya mantiene alianzas en otros yacimientos de la formación, como Loma Campana.

Según las proyecciones oficiales de la empresa, el área alcanzará una meseta de producción máxima sostenida de aproximadamente 80.000 barriles de crudo por día entre 2035 y 2045, junto con un volumen de gas cercano a los 3 millones de metros cúbicos diarios. Para llegar a ese nivel, el consorcio prevé perforar alrededor de 606 pozos a lo largo de la vida útil del proyecto.

Ingresos y empleo

De acuerdo con los cálculos difundidos por la compañía, el yacimiento permitiría generar ingresos por exportaciones cercanos a los US$ 33.000 millones entre 2027 y 2059. El plan también estima la creación de unos 2.970 puestos de trabajo directos durante los picos de mayor actividad en las etapas de construcción y puesta en marcha de los pozos. Esos datos forman parte de la presentación y todavía deben ser evaluados en el marco del régimen.

Con este nuevo pedido, la firma presidida por Horacio Marín suma su sexto proyecto presentado de forma directa al régimen, donde ya impulsa iniciativas de gran escala como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el megaproyecto Argentina LNG. La solicitud ingresó ahora en la etapa de análisis técnico por parte del Comité Evaluador, organismo encargado de aprobar los beneficios fiscales y cambiarios del esquema.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X y destacó el rol del RIGI para atraer capitales de largo plazo. El expediente queda sujeto a la revisión del comité, que deberá definir si el proyecto accede o no a los beneficios previstos por el régimen.