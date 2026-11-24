Con la participación de representantes de Banco San Juan y CREAR Minería SGR en tres paneles, la Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen compartió su experiencia en financiamiento, garantías y desarrollo de proveedores, y participó de espacios de vinculación empresarial.

La Unidad Minera de Servicios Financieros de Grupo Petersen participó del FNS Forum 2026, un encuentro que reunió a referentes del ámbito empresarial, financiero y productivo para debatir sobre el desarrollo de San Juan y las oportunidades de inversión en la provincia.





A través de Banco San Juan y CREAR Minería SGR, Unidad Minera compartió su experiencia en soluciones financieras para la minería y su cadena de valor, con especial atención a las necesidades de las empresas proveedoras y su acceso al financiamiento.





Durante la jornada del jueves, Alberto Rositano, representante de Banco San Juan y de la Unidad Minera de Grupo Petersen, integró el panel “Los nuevos desafíos del financiamiento bancario: opciones y alternativas”. Allí se abordaron las herramientas disponibles para financiar inversiones, acompañar el crecimiento de las empresas y responder a las necesidades de los distintos sectores productivos.





Por su parte, Alejandro Miller, en representación de CREAR Minería SGR, participó del panel “Garantías que abren oportunidades”, donde se analizó el papel de las sociedades de garantía recíproca para facilitar el acceso al crédito, mejorar las condiciones de financiamiento y acompañar a las PyMEs que buscan integrarse a grandes proyectos de inversión.





La agenda continuó el 20 de noviembre con la participación de Laura Rópolo, asesora de la Unidad Minera de Grupo Petersen, quien moderó el panel “Tres sectores, una misma economía”. El encuentro reunió a referentes de la minería, la agroindustria y la tecnología para analizar los vínculos entre estas actividades y las posibilidades de desarrollo para las empresas de San Juan.

La participación de Unidad Minera también incluyó rondas de negocios e inversiones y mesas sectoriales con empresas y proveedores mineros. La participación de Unidad Minera también incluyó rondas de negocios e inversiones y mesas sectoriales con empresas y proveedores mineros. Estos espacios permitieron intercambiar propuestas, establecer contactos e identificar necesidades de financiamiento dentro de la cadena de valor minera.





Con más de 20 años de experiencia de Banco San Juan acompañando al sector minero, Unidad Minera articula las capacidades financieras y el conocimiento especializado de las empresas de Grupo Petersen. Esta propuesta incluye soluciones bancarias, garantías a través de CREAR Minería SGR y herramientas orientadas a acompañar a las empresas en las distintas etapas de sus proyectos.





La participación en el FNS Forum 2026 permitió compartir estas herramientas con empresas, proveedores e instituciones, y continuar trabajando en alternativas de financiamiento que contribuyan al desarrollo de la actividad minera y de la economía de San Juan.