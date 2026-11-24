El Ministerio de Producción y el CFI abrieron la inscripción para participar en Dubai. La muestra reunirá compradores de más de 190 países entre el 15 y el 19 de marzo de 2027.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación y el Consejo Federal de Inversiones (CFI) convocan a empresas sanjuaninas a participar de Gulfood, la feria de alimentos y bebidas que se realizará en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, entre el 15 y el 19 de marzo de 2027. La organización la presenta como una de las principales muestras internacionales del sector y señala que reunirá compradores directos de más de 190 países. Para las firmas provinciales, la instancia abre una vía de acceso a mercados de alto potencial y a canales de comercialización internacionales.

Según la convocatoria oficial, la feria es considerada un punto de encuentro para la industria en Medio Oriente, África y el sur de Asia. La participación permite establecer contactos con compradores, distribuidores e importadores, además de identificar oportunidades de negocio y ampliar destinos de exportación. En ese marco, la oferta exportable argentina queda expuesta en un ámbito de negociación de escala global, con impacto potencial sobre la inserción externa de empresas de la provincia.

La información difundida por la cartera productiva provincial sostiene que la presencia en este tipo de eventos también contribuye a fortalecer la competitividad empresarial, promover la calidad y diversidad de los productos y favorecer la integración en cadenas globales de comercialización. El llamado está dirigido a firmas sanjuaninas interesadas en sumarse a la delegación o al esquema de participación previsto para la feria. No se informaron en el texto condiciones económicas, cupos ni criterios de selección.

Las empresas interesadas deben completar sus datos en un formulario de inscripción disponible en línea. Para consultas, la convocatoria remite a la Dirección de Comercio Exterior, al 264 4306424 / 25 / 26 / 27, o al correo [email protected]. La fecha de realización en 2027 deja un margen para la preparación comercial, logística y documental de las compañías que evalúen participar.