La alimenticia Arcor envió a las cadenas de supermercados su nueva Lista P, vigente desde el 23 de noviembre, con aumentos promedio de 6,9% sobre 808 artículos. El ajuste supera por más de tres veces la inflación general de octubre informada por el INDEC, que fue de 2,2%, y también queda por encima de la variación de alimentos y bebidas del mismo mes, de 2%. En la práctica, la remarcación vuelve a poner presión sobre los precios al público después de una etapa de desaceleración en los relevamientos privados.

El detalle de la lista fue obtenido por este medio a través de una empresa del sector que pidió reserva de su nombre. Según ese documento, 735 de los 808 productos tuvieron aumentos, es decir, nueve de cada diez artículos relevados. La variación se calcula como el “promedio simple de la variación neta de cada artículo respecto de la lista anterior, según la comunicación de Arcor”. En el rubro harinas, el incremento promedio fue de 7,9% sobre 164 artículos, con 151 subas.

Rubro por rubro En la división Chocolates, el alza promedio fue de 7,1% sobre 240 artículos, con 227 aumentos. En Golosinas, el incremento llegó a 6,5% sobre 195 productos, mientras que en Alimentos la suba promedió 6,4% sobre 209 artículos. Dentro de ese último segmento, La Campagnola avanzó 6,5% en sus 106 artículos y Alimentos Arcor subió 6,2% en los 103 restantes. Entre los aumentos individuales más altos figuran la Oblea Bob Leche Mega, con 20%, y el Bombón de Fruta Mogul 12x500 gramos junto con las Tostadas Criollitas 18x195 gramos, ambos con 18,2%.

La lista llega en una semana en la que los relevamientos privados mostraban una desaceleración en alimentos. La consultora LCG, que releva 8.000 productos en cinco supermercados, informó una suba de 0,3% en la tercera semana de noviembre y señaló que la canasta acumula 0,9% en el mes, con una inflación promedio de las últimas cuatro semanas de 1,2%. EconViews, por su parte, registró una baja de 0,1% en su canasta para la misma semana, explicada por una caída de 2,1% en verdulería. Aun así, ambos relevamientos ya mostraban mayor dispersión en los precios y un cambio en el comportamiento de la canasta.

Tipo de cambio y traslado La remarcación se produjo en un contexto de tensión cambiaria. El dólar mayorista pasó de 1.551 pesos el lunes 16 de noviembre a 1.580 pesos al cierre de esa semana, y este lunes cotizó a 1.600 pesos en el Banco Nación, según los valores informados en el texto original. En paralelo, el dólar blue se ubicó en 1.675 pesos, el MEP en 1.696 pesos y el contado con liquidación en 1.851 pesos. El ministro de Economía, Luis Caputo, había atribuido el dato de inflación de octubre a las modificaciones en el Régimen de Zona Fría, aunque el ajuste de Arcor no guarda relación con las tarifas de gas.

El efecto principal de la nueva lista de precios se proyecta sobre la medición de diciembre, porque su vigencia comenzó el 23 de noviembre y coincide con un mes de mayor demanda por las fiestas y el cobro del medio aguinaldo. El economista de Analytica, Claudio Caprarulo, sostuvo que las expectativas más negativas también influyen en la formación de precios, mientras que Alejandro Giacoia, de EconViews, estimó que el impacto podría reflejarse incluso en diciembre. La variable a seguir es el traslado efectivo de estas listas a góndola y su incidencia en los próximos índices de inflación.