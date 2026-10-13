Pro Wine Sao Paulo

Brasil representa el principal destino de exportación del vino argentino en la región, con una participación de mercado del 19%, y concentra una de las principales apuestas de crecimiento para el sector. Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en septiembre las exportaciones argentinas de vino subieron 24,2% en volumen y 21,1% en valor FOB frente al mismo mes del año anterior. En el acumulado de enero a septiembre, el volumen exportado registró un incremento de 3,2%, mientras Argentina mantiene liderazgo en el segmento Premium, con valores FOB de USD 35 a 99.

Presencia comercial En ese contexto, Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados internacionales, participó en ProWine São Paulo, la feria de vinos y espirituosas más grande de la región, realizada del 6 al 8 de octubre en San Pablo. La organización informó que el encuentro reunió a más de 2.000 productores de 43 países. La presencia de WofA se inscribió en su estrategia para fortalecer el posicionamiento del producto argentino en Brasil y ampliar oportunidades comerciales para bodegas exportadoras.

La participación argentina incluyó además un espacio institucional de Bodegas de Salta, articulado entre WofA, la propia cámara, ProSalta y el Gobierno de la Provincia. Según el material difundido, ese espacio tuvo buena recepción y permitió poner en valor la diversidad y la identidad de los vinos salteños. En paralelo, WofA organizó una cena en el restaurante Arturito, de la chef argentina Paola Carosella, con 12 bodegas, 12 invitados y 24 vinos en total.

Agenda técnica En esa actividad participaron referentes del sector como José Alberto Zuccardi y Lucas Löwi, presidente de Wines of Argentina. Además, se realizó una masterclass sobre Blancos de Altura, en la que productores presentaron seis vinos ante profesionales del mercado brasileño. La responsable de marca para Brasil y Latam de WofA, Mariana Torta, afirmó que la instancia permitió una dinámica de intercambio directo y un “feedback” útil con los asistentes. La estrategia apuntó, según la entidad, a reforzar la presencia de blancos y del Malbec en un mercado que históricamente se orientó más hacia los tintos.

Nueva alianza En el mismo marco, WofA anunció una alianza con Winert, que se incorporó como nuevo socio estratégico. La entidad sostuvo que el acuerdo amplía su red de partners en un mercado clave y aporta una solución para la conservación del vino una vez abierta la botella. Lucas Löwi señaló que los vinos argentinos compiten en Brasil no solo con Chile y Portugal, sino también con España, Francia e Italia, y vinculó la participación en ProWine São Paulo con mayores perspectivas de expansión.

Formación y próximos pasos Como parte de esa estrategia, WofA informó una visita educacional a Argentina de referentes de Wine & Spirit Education Trust (WSET). Entre ellos estuvo Thiago Mendes, CEO y fundador de EnoCultura y referente de la certificación WSET en Brasil, cuyo centro recibió tres premios como mejor escuela a nivel mundial. Tras su paso por el país, Mendes anticipó que comenzará a trabajar con Argentina, lo que abre una nueva vía de vinculación con profesionales del mercado brasileño. La agenda tendrá continuidad a fines de octubre en Mendoza, con el programa WofA Brasil y México: Sommeliers y Comunicadores del Vino, que reunirá a tres referentes del trade para seminarios y visitas a bodegas.