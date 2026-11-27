Los títulos argentinos en dólares subieron hasta 3% y empujaron al indicador de J.P. Morgan por debajo de los 1.000 puntos. Las acciones locales también operaron en alza en Wall Street.

Los bonos argentinos en dólares rebotaron con fuerza este viernes y llevaron al riesgo país a una baja de 7,8%, hasta los 984 puntos básicos, tras haber perforado nuevamente la barrera de los 1.000 puntos que había superado en los últimos días. El indicador, elaborado por J.P. Morgan, llegó a tocar un mínimo intradiario de 946 puntos. La mejora se produjo en una jornada favorable para los mercados globales y para los activos brasileños.

El movimiento estuvo acompañado por subas de hasta 3% en los bonos soberanos Globales, emitidos bajo jurisdicción neoyorkina y con mayor duración. En el plano externo, la plaza reaccionó luego de que Lula Da Silva designara a un banquero como ministro de Economía en Brasil. En el frente local, el mercado procesó la media sanción al Presupuesto 2027, la suspensión de las PASO y la sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Acciones y ADRs Los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron subas de hasta más de 5%, con Grupo Galicia al frente con un avance de 5,3%. En la bolsa porteña, el índice MSCI Merval cayó 1,3% medido en pesos, aunque en dólares subió 2,4% hasta las 47 unidades por la baja del CCL, es decir, el contado con liquidación, mecanismo usado para dolarizar activos mediante la compra y venta de bonos. En el mes, ambos indicadores acumulan retrocesos de 9,6% y 15,2%, respectivamente.

Jornada reducida en Estados Unidos En Wall Street la operatoria se desarrolló con horario especial por el feriado de Acción de Gracias. Las acciones cerrarán a las 15 y los bonos del Tesoro a las 16, según el cronograma de ese mercado. Hasta ese momento, el Nasdaq subía 1,6%, el S&P 500 avanzaba 1,2% y el Dow Jones ganaba 1%.

Asia y tipo de cambio chino En Asia, las bolsas cerraron con fuertes subas. China encabezó las ganancias: el Shanghai Composite avanzó 3,7% y el CSI 300 subió 4,2%, en ambos casos sus mayores alzas diarias desde octubre de 2024. El Kospi de Corea del Sur ganó más de 4%, mientras que el Hang Seng y el Nikkei subieron 2,1%. También se fortaleció el yuan, que operó cerca de su nivel más alto frente al dólar en cuatro años.

La baja del riesgo país alivió, por ahora, la presión sobre el equipo económico, aunque el indicador sigue en un nivel que impide al Gobierno acceder al financiamiento de mercado para refinanciar vencimientos de deuda. La evolución de los bonos y de las acciones argentinas seguirá atada al comportamiento internacional y a la lectura que haga el mercado de las definiciones fiscales y monetarias locales.