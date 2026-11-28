El BCRA informó que cerca de 1,7 millones de argentinos adquirieron billetes por ese monto. En diez meses de 2026, las compras brutas ya superaron los USD 26.800 millones.

La demanda de dólares por parte de las personas volvió a superar los USD 3.000 millones en octubre. Cerca de 1,7 millones de argentinos compraron billetes por USD 3.020 millones, según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En sentido contrario, unas 812.000 personas vendieron divisas por USD 472 millones. Al descontar esas operaciones, las compras netas de billetes alcanzaron los USD 2.548 millones. El monto bruto superó en USD 124 millones al de septiembre, cuando las compras llegaron a USD 2.896 millones.

Comparación mensual Sin embargo, el nivel de octubre quedó por debajo del máximo del año, registrado en julio, cuando las adquisiciones sumaron USD 3.319 millones. El dato confirma que la demanda minorista de dólares se mantuvo en niveles elevados durante el segundo semestre. Para el mercado cambiario, esa conducta incide en la salida de divisas por ahorro y consumos externos.

Acumulado anual Entre enero y octubre de 2026, las compras brutas de billetes acumularon USD 26.814 millones, por encima de los USD 26.392 millones que las personas adquirieron durante todo 2025. El propio informe del BCRA señala que la comparación debe contemplar que las restricciones cambiarias se flexibilizaron en abril de 2025 y que durante el primer trimestre de ese año todavía no regía el nuevo esquema de acceso al mercado oficial.

Desde esa flexibilización, en abril de 2025, las personas compraron USD 53.206 millones en términos brutos y vendieron USD 7.844 millones. Así, las adquisiciones netas de billetes sumaron USD 45.362 millones. El promedio mensual de compras brutas durante los primeros diez meses de 2026 fue de USD 2.681,4 millones.

Destino de las divisas El informe oficial estimó que alrededor de USD 1.100 millones se utilizaron para cubrir gastos turísticos, pagos de importaciones y otros consumos realizados con tarjetas y débitos en cuentas. Otros USD 500 millones quedaron depositados en bancos locales, mientras que unos USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos de las personas. En la comparación mensual, los depósitos en el sistema financiero local bajaron USD 200 millones y alcanzaron su menor nivel desde noviembre de 2025.

En el balance cambiario, las personas humanas realizaron compras netas de moneda extranjera por USD 3.505 millones durante octubre. Ese resultado no corresponde solo a la adquisición de billetes, sino que también contempla los movimientos de divisas al exterior sin fines específicos y los egresos por servicios y otros gastos corrientes. En el conjunto del mercado de cambios, el BCRA compró USD 1.396 millones durante el mes y las reservas internacionales aumentaron USD 2.474 millones, hasta USD 48.565 millones.