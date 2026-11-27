La Argentina se ubicará entre los países con el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) más bajo de América Latina cuando en diciembre entre en vigencia el valor de $406.400. Medido en dólares, ese monto equivale a US$252,33, según la conversión consignada en el relevamiento. La referencia regional muestra una brecha significativa con los países de mayores ingresos mínimos y ubica al país por debajo de Venezuela y Nicaragua. El dato es relevante porque funciona como parámetro de negociación salarial y como piso legal para múltiples relaciones laborales.

El podio regional Según los aumentos autorizados por los gobiernos de la región, Costa Rica encabeza el ranking con US$841,17 mensuales, tras un incremento de 1,6%. En segundo lugar aparece Panamá, con US$706 y una suba de 6%, mientras que Uruguay completa el podio con US$626,30. Más atrás se ubican Honduras, con US$555, y Chile, con US$531,11. Del otro lado de la tabla, Venezuela registra un salario mínimo equivalente a US$0,14 y Nicaragua uno de US$252.

La posición argentina En ese mismo esquema comparativo, la Argentina queda en los últimos puestos de la región. El salario mínimo pasará de $398.800 en noviembre a $406.400 en diciembre, con una mejora de 1,91%. El texto original también indica que en enero la remuneración básica era de $341.000, lo que da cuenta de la trayectoria del ajuste a lo largo del año. En Brasil, el gobierno de Lula da Silva fijó el salario básico en 1.621 reales, equivalente a US$276,67, mientras que en Bolivia el valor informado es de US$279,83.

Capacidad de compra El informe señala que el poder de compra del salario mínimo argentino es acotado frente a los indicadores oficiales de costo de vida. Con el valor de $406.400, apenas se cubre el 23,6% de la canasta básica total para una familia de cuatro personas, que en octubre llegó a $1.690.000, según el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). En cambio, frente a la canasta básica alimentaria, que en el mismo mes fue de $246.368, el salario mínimo sí alcanza para cubrirla. Esa canasta define la línea de indigencia y constituye una referencia central para medir el ingreso mínimo necesario para alimentarse.

Otros parámetros oficiales El mismo relevamiento compara el SMVM con la canasta mensual de crianza publicada por el INDEC, que estima el dinero necesario para sostener a menores de 12 años. Según ese indicador, se requieren entre $591.320 y $754.869 por mes, según la edad, para cubrir cuidados y gastos asociados. Esa relación muestra que el salario mínimo queda por debajo de los costos de crianza relevados por el organismo oficial. En términos prácticos, el dato sirve como base para discusiones salariales, paritarias y políticas de ingreso que siguen abiertas en el mercado laboral argentino.