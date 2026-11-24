Los productores de uva de San Juan se reunirán este miércoles a las 10:00 con el Gobierno provincial para pedir definiciones sobre el precio del kilo de uva de la próxima cosecha. El encuentro será en el Ministerio de Producción con el ministro Gustavo Fernández y su equipo, en un contexto de incertidumbre sobre el valor que tendrá la materia prima para la campaña siguiente.

Del lado del sector privado participarán la Federación de Viñateros y la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Ambas entidades anticiparon que llevarán una agenda de temas urgentes para los productores y que el objetivo es buscar alternativas para afrontar la próxima vendimia en mejores condiciones. La discusión se concentra en el precio, pero también en el financiamiento y en el impacto de las contingencias climáticas sobre la producción.

Seis reclamos El petitorio que entregarán al ministro Fernández incluye seis puntos. El primero es la definición del precio de la uva para la próxima cosecha, una referencia central para la planificación financiera de las fincas y de la actividad industrial vinculada. También reclamarán asistencia financiera para cubrir los costos de cosecha, acarreo y elaboración, además de créditos específicos para renovar los parrales.

La agenda incorpora, además, pedidos para refinanciar deudas bancarias de los productores y para otorgar ayuda económica a quienes perdieron producción por las heladas. En paralelo, las entidades solicitarán que la Nación le devuelva al INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) las facultades de control sobre la calidad, la genuinidad y la trazabilidad, es decir, el seguimiento del origen de los varietales. Ese punto apunta a reforzar la fiscalización sobre la elaboración y la comercialización del vino.

Control y comercialización Entre los planteos vinculados al control, los viñateros pedirán que el vino tinto se elabore solo con uva tinta y que el INV recupere la supervisión sobre la propiedad de los vinos de los viñateros maquileros, que son aquellos que entregan su uva para que otro la elabore. También solicitarán revisar la fecha en que se liberan los vinos nuevos para su venta, una definición que incide en la salida al mercado de la producción reciente.

La reunión se realizará en un momento en que el sector busca previsibilidad para la campaña que viene y mecanismos de alivio para sostener la actividad. El resultado del encuentro con Fernández marcará si el Gobierno provincial abre una instancia de trabajo sobre los reclamos presentados y qué canal tendrá cada uno de ellos ante la provincia y la Nación.