El Banco Central acumuló este martes la segunda rueda consecutiva sin comprar divisas en el mercado cambiario, en una jornada de suba del dólar oficial y de los tipos de cambio financieros. La ausencia de intervención coincidió con una nueva caída de las reservas internacionales. Según la información difundida, el stock cerró en u$s48.744 millones, con una baja de u$s618 millones respecto del viernes pasado.

La merma se explicó principalmente por la baja del oro, que retrocedió 2,2% este martes. De ese modo, las reservas tocaron su menor nivel desde comienzos de octubre. En lo que va de noviembre, la autoridad monetaria acumula compras por u$s344 millones y totaliza u$s16.309 millones en el año, aunque la desaceleración de las adquisiciones en la última parte del calendario volvió a tensionar el frente cambiario.

Suba del dólar oficial El tipo de cambio mayorista avanzó $13 y cerró en $1.593, después del fin de semana largo en Argentina. En el Banco Nación, el dólar minorista subió $15 y quedó en $1.615, con lo que alcanzó un nuevo récord nominal de venta al público. El mayorista acumuló una suba semanal de 2,4%, el incremento más pronunciado desde la semana finalizada el 19 de junio.

Presión financiera La tensión se trasladó con más fuerza a los dólares financieros. El contado con liquidación (CCL, mecanismo que permite dolarizarse mediante la compra y venta de activos en pesos y en dólares) trepó a $1.793, un nuevo máximo nominal, mientras que el dólar MEP operó en $1.688. La brecha entre el CCL y el mayorista llegó al 13,9%, uno de los niveles más altos desde abril de 2025. En paralelo, el dólar blue cerró en $1.690.

La presión cambiaria se dio en un contexto de caída de los bonos soberanos y de un riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos. El volumen negociado en el mercado cambiario alcanzó los u$s599,6 millones el viernes previo al feriado, pero el Banco Central no pudo intervenir. En ese marco, la volatilidad financiera volvió a ubicarse en el centro de las señales que siguen los operadores.

Actividad en recesión A esa tensión se sumó la confirmación de que la economía argentina ingresó en recesión técnica, expresión que se utiliza cuando se registran dos trimestres consecutivos de caída de actividad en la medición desestacionalizada. Según el INDEC, en el segundo trimestre del año el PBI cayó 0,6% respecto del primero. La confirmación final del resultado trimestral se conocerá con la difusión del producto el 16 de diciembre, aunque el EMAE ya permite anticipar la tendencia.

El organismo informó además que, en septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica registró una baja interanual de 1,2% y una mejora de 1,1% frente a agosto en la medición desestacionalizada. En la comparación interanual, cinco sectores mostraron subas, con aportes destacados de Explotación de minas y canteras (11,1%), Electricidad, gas y agua (4,0%) y Construcción (3,5%). Diez rubros, en cambio, registraron caídas, entre ellas Pesca (-48,6%), Intermediación financiera (-11,5%) e Industria manufacturera (-1,8%).