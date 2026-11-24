La provincia informó 26.633 hectáreas cultivadas y 542,8 millones de kilos de uva en 2025. El sector sigue siendo central para el vino, el mosto, la pasa y la exportación.

En el marco del Día Nacional del Vino, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, destacó el peso de la vitivinicultura en la economía provincial. Según los datos oficiales difundidos por esa cartera, la provincia se ubica como el segundo elaborador de vinos y mostos de la Argentina. Además, lidera la producción y exportación de pasas de uva y de uvas para consumo en fresco.

La superficie cultivada destinada a vino y mosto alcanza actualmente las 26.633 hectáreas. Los viñedos se distribuyen entre los 450 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar, sobre suelos aluviales de granulometría arenosa o franco arenosa. De acuerdo con el informe oficial, esas condiciones favorecen la adaptación de distintos varietales y aportan una protección natural contra plagas y enfermedades.

Áreas de mayor calidad enológica En ese esquema, los valles de Pedernal, Calingasta, Zonda, Ullum e Iglesia fueron señalados por el Ministerio como zonas destacadas para la producción de vinos de calidad enológica. La cartera vinculó esa condición con suelos de origen calcáreo y con la amplitud térmica de esas áreas. Esa combinación forma parte de los antecedentes productivos que explican la diversificación de la vitivinicultura sanjuanina.

Durante la cosecha 2025, la provincia registró 542.800.000 kilogramos de uva. De ese total, 201.400.000 kilogramos se destinaron a mosto, 166.600.000 kilogramos a pasa, 159.100.000 kilogramos a vino y 15.700.000 kilogramos a consumo en fresco. En la etapa industrial, la elaboración total llegó a 278.299.900 litros, con una composición de 46% de vinos y 54% de mostos.

Sustentabilidad y financiamiento El sector también exhibió 11.759.000 kilogramos de uva con certificación orgánica, concentrados principalmente en Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Angaco. El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación señaló que continuará con herramientas de financiamiento, tecnificación del riego, innovación y promoción comercial. Según esa comunicación oficial, el objetivo es sostener la competitividad del vino y de la cadena vitivinícola sanjuanina en el país y en el exterior.