La cotización informal marcó un récord en la provincia este martes. También subieron el mayorista, el oficial y los dólares financieros.

El dólar volvió a subir este martes en todos los segmentos del mercado y dejó nuevos máximos nominales. En San Juan, el dólar blue superó los $1.700 y cerró en $1.710, mientras el mayorista también alcanzó un récord.

La cotización informal avanzó $25, equivalente a 1,5%, y quedó en su nivel más alto registrado hasta ahora en la provincia. En paralelo, el dólar mayorista, referencia para bancos y empresas, subió $13 o 0,8% y terminó en $1.593.

El dólar oficial, que vende el Banco Nación al público, también registró un alza. Subió $20, un 1,3%, y cerró la jornada en $1.615 para la venta. Según el relevamiento difundido, en lo que va de noviembre acumula una suba de $59, equivalente a 3,8%.

Brecha en alza

Las cotizaciones financieras tampoco quedaron al margen del movimiento. El contado con liquidación (CCL), mecanismo que permite girar divisas al exterior mediante la compra y venta de títulos en pesos y dólares, llegó a $1.796 y durante la mañana tocó un máximo de $1.812. La brecha entre el mayorista y el CCL se ubicó en $203, es decir, 12,7%.

Ese diferencial fue el más alto desde el 11 de abril de 2025, cuando se levantaron las restricciones para comprar dólares. El nivel incluso superó el máximo de octubre de 2025, en medio de la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas, cuando el Tesoro de Estados Unidos intervino directamente en el mercado argentino.

Factores externos y reservas

Entre los elementos que explican la suba aparece la evolución del real de Brasil, principal socio comercial de la Argentina. Este martes, el dólar cotizaba en torno a los 5,90 reales y, desde el 25 de octubre, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la segunda vuelta electoral y se aseguró un cuarto mandato, la divisa estadounidense subió 19% frente a la moneda brasileña.

El mercado también sigue con atención los vencimientos de deuda pública en dólares previstos para 2027 y la expectativa de una mayor demanda de divisas por parte de empresas y particulares antes de las próximas elecciones presidenciales. A eso se suma la mirada sobre las reservas internacionales del Banco Central, porque su evolución incide en la capacidad de sostener el valor del dólar oficial y en la presión sobre los mercados alternativos.