El centro comercial de Villa Krause, en Rawson, atraviesa una caída en la ocupación de locales y un aumento de los valores de alquiler que, según referentes del sector, llegan a entre $2 millones y $3 millones mensuales sobre el Boulevard Sarmiento. El presidente de la Cámara de Comercio, Agroindustria y Turismo de Rawson, Gastón Villordo, sostuvo que esos montos antes estaban por debajo de los que se pagaban en Capital. La combinación de costos altos y menor demanda está dejando espacios vacíos durante períodos más prolongados.

Demanda más lenta Villordo señaló que los locales que antes conseguían inquilino en una o dos semanas ahora pueden permanecer desocupados durante dos o tres meses. Esa demora refleja un mercado más restringido, en el que la rotación comercial se desaceleró y los propietarios ajustan sus expectativas de renta. En paralelo, algunos negocios con 15 y 20 años de funcionamiento cerraron sus puertas, según el dirigente empresario.

Valores de referencia Leonardo Pérez Tinto, de Pérez Olivera Propiedades, indicó que el metro cuadrado en la zona comercial principal ronda entre $40.000 y $45.000, con cifras similares a las de algunas calles secundarias del centro sanjuanino. Ese dato confirma que la presión sobre los alquileres ya no se limita a los corredores tradicionales de mayor jerarquía comercial. Para los comerciantes, el costo fijo se convirtió en una variable central para sostener la actividad.

Cierres y reinserción laboral Villordo advirtió además que muchos de los comerciantes que bajan las persianas tienen alrededor de 60 años y encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado laboral tras haber dedicado años a un emprendimiento propio. Ese dato agrega una dimensión social al problema comercial, porque el cierre no solo implica pérdida de un punto de venta, sino también de una fuente de ingresos y de trabajo. El cuadro se profundiza en un contexto de caída del consumo y de mayores costos operativos.

Nuevos formatos de venta A la vez, los comerciantes más jóvenes buscan espacios más económicos y combinan la presencia física con ventas por redes sociales e internet para sostener sus emprendimientos. Ese cambio de estrategia altera la demanda de superficie comercial y presiona sobre los locales tradicionales, que ya no concentran por sí solos la operatoria de algunos negocios. En Villa Krause, incluso, hay propietarios que ofrecen locales con horizonte de alquiler para el comienzo de 2027, una señal de que la vacancia podría extenderse si no mejora la actividad.