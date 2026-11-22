Las proyecciones privadas anticipan que septiembre no alcanzará para revertir la baja del tercer trimestre. El dato del INDEC se conocerá el martes y puede confirmar una nueva recesión técnica.

El INDEC difundirá el martes el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un dato que completará el tercer trimestre y permitirá medir si la economía volvió a caer en términos trimestrales. Aunque ese mes podría mostrar una mejora leve, las consultoras anticipan que no alcanzará para revertir el retroceso acumulado entre julio y septiembre. Si se confirma una nueva contracción, la economía quedará en recesión técnica, después de que el PBI bajara 0,6% en el segundo trimestre frente al primero.

Las estimaciones privadas ya delinean ese escenario. Equilibra proyectó una suba de 0,5% en septiembre, pero calculó que la actividad del tercer trimestre quedaría 2,6% por debajo del segundo. Orlando J. Ferreres & Asociados estimó una recuperación mensual de apenas 0,1% y una baja trimestral del 1,2%. En paralelo, los últimos datos oficiales mostraron que la economía cayó 1,7% interanual en agosto, mientras que la serie desestacionalizada avanzó solo 0,1% frente a julio.

Desempeño desigual En los primeros ocho meses del año, la actividad acumuló un crecimiento de 1,2% interanual, según el INDEC. Sin embargo, ese dato convive con una dinámica sectorial muy dispar: las ramas vinculadas a energía y minería mostraron expansión, pero las actividades con mayor peso en el empleo registraron retrocesos. En agosto, la industria manufacturera cayó 3,2% interanual, el comercio bajó 3,5% y la construcción retrocedió 2,5%, mientras que explotación de minas y canteras creció 11,1%, siempre según el organismo estadístico.

Ese comportamiento es el que varios analistas describen como una economía en forma de K: algunos sectores crecen y otros se deterioran al mismo tiempo. Un informe reciente de MacroView sostuvo que el agro, la energía y la minería explican prácticamente todo el crecimiento de la actividad, pese a representar apenas el 15% de la economía. Según esa lectura, el 85% restante continúa estancado o en retroceso, con actividades que incluso operan por debajo de los niveles de 2023.

Expectativas en baja La desaceleración también se refleja en las proyecciones para 2026. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central había estimado en enero un crecimiento del 3,2% para ese año, pero esa previsión fue recortándose durante los meses siguientes. Entre septiembre y octubre, los analistas pasaron de proyectar una suba del 1,5% al 0,7%, una corrección de 2,5 puntos porcentuales respecto del inicio del año y por debajo del 5% contemplado en el Presupuesto 2026.

El deterioro de la actividad también aparece en otras variables. El último dato de desempleo ubicó la desocupación en 7,9% de la población económicamente activa en el segundo trimestre de 2026. A su vez, la última encuesta de la Universidad de San Andrés registró que la falta de trabajo encabezó las preocupaciones con el 41% de las menciones, seguida por los bajos salarios con el 36%. En ese marco, los analistas advierten que, sin recuperación del consumo, la inversión y el empleo, la mejora de unos pocos sectores difícilmente alcance para sostener una mejora generalizada.

Próximo dato clave El Gobierno admite que la actividad no evolucionó como esperaba y atribuye parte de la desaceleración al contexto internacional. El Banco Central señaló además que la caída del segundo trimestre respondió tanto a un escenario externo menos favorable como a la normalización de la producción agropecuaria después de cosechas récord. Con el EMAE de septiembre, el mercado buscará confirmar si la economía ingresó en recesión técnica y cuál es el punto de partida real para el tramo final del año electoral.