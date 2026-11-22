El presidente Javier Milei defendió este domingo las operaciones con las reservas de oro del Banco Central y volvió a cuestionar a economistas y dirigentes opositores que objetaron la operatoria. La discusión se reactivó a partir de un informe de mercado que registró una caída del 37,1 % y del reporte de la Auditoría General de la Nación (AGN), que señaló pérdidas por u$s1.023 millones durante 2025.

En su cuenta de la red social X, el mandatario ironizó sobre los críticos de la medida y advirtió sobre el riesgo de que el organismo perdiera casi el 40 % de su posición en el metal precioso por “falencias técnicas”. También citó el dato de que “el oro ha caído un 37,1 %” y escribió: “¿Dónde estarán los lloradores del oro? Es más, recuerdo a uno que decía que no había que hacer coberturas porque el oro siempre sube... CIAO!”.

Cómo opera la cobertura

Desde el Gobierno explicaron que esos contratos funcionan como un seguro financiero: permiten proteger el valor de las reservas y evitar pérdidas cuando el precio internacional del oro cae de manera brusca. El esquema implica, al mismo tiempo, resignar parte de las ganancias si la cotización sube por encima de lo previsto. Milei sostuvo que, al combinar el valor del metal con el costo de los contratos, el saldo sería favorable en unos u$s2.500 millones.

El informe de la AGN

La controversia se originó en un informe de la AGN sobre el manejo de las reservas enviadas al exterior, que Milei ubicó “en Suiza, en la cuenta del BIS”. El titular del organismo, Juan Manuel Olmos, cuestionó el volumen de los activos utilizados y afirmó que “durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones”.

Reclamos de explicación

A partir de esos datos, economistas y dirigentes opositores reclamaron mayor transparencia sobre la operatoria. Entre ellos, el expresidente del Banco Central Martín Redrado atribuyó el quebranto contable a un “error de cálculo técnico” y pidió que las actuales autoridades de la entidad den explicaciones públicas. La discusión queda ahora atada a la revisión de la operatoria y a la respuesta oficial sobre la metodología utilizada para cubrir las reservas.