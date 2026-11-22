El consumo masivo registró en octubre su primera suba interanual de 2026, con un avance del 0,9%, según el relevamiento de la consultora Scentia. La mejora estuvo impulsada por el comercio electrónico, las farmacias y los kioscos, aunque no alcanza para revertir la caída acumulada de las ventas.

De acuerdo con el informe, las compras crecieron 6,2% frente a septiembre, mientras que en los primeros diez meses del año el sector acumuló un retroceso del 2,3% respecto del mismo período de 2025. Ese comportamiento muestra un repunte mensual, pero todavía insuficiente para hablar de recuperación sostenida.

Canales en alza El canal online fue el de mayor crecimiento en octubre, con una suba interanual del 33,2%. También avanzaron las farmacias, con un 3,2%, y los kioscos y almacenes, con un incremento del 1,6%. Dentro de los rubros de consumo, las compras de alimentos aumentaron 7,5% interanual, mientras que los productos impulsivos, como golosinas y snacks, crecieron 16,5%.

Canales tradicionales La mejora no alcanzó a los principales canales tradicionales. Las ventas en supermercados retrocedieron 0,3% interanual y las de autoservicios independientes cayeron 0,4%. Los mayoristas mostraron el peor desempeño, con una baja del 6,4%. En la comparación mensual, todos los canales exhibieron subas respecto de septiembre, con un incremento del 9,5% en supermercados y avances del 8,9% en autoservicios independientes, mayoristas y comercio electrónico.

Balance del año Pese al resultado de octubre, el acumulado de los primeros diez meses de 2026 sigue en terreno negativo. Scentia informó que el consumo masivo cayó 2,3% interanual en ese período, con retrocesos en la mayoría de los canales. En contraste, el comercio electrónico acumuló un crecimiento del 35% y las farmacias avanzaron 1,2%, mientras que supermercados y mayoristas registraron una baja del 3,5%.