La obra entre La Majadita y el Campamento Vicuña quedó en manos de una unión transitoria con participación sanjuanina. Los trabajos se retomarán tras la interrupción por el operativo invernal de 2026.

El proyecto minero Vicuña adjudicó la construcción de los tramos E y F del Corredor Norte a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma sanjuanina Minera Zlato y José J. Chediack. La obra comprende 50 kilómetros de camino entre La Majadita y el Campamento Vicuña y constituye un avance en la infraestructura de acceso al emprendimiento minero por territorio sanjuanino.

La adjudicación se resolvió tras un nuevo proceso competitivo en el que participaron empresas previamente precalificadas. Según el esquema informado por Vicuña, el objetivo es dar continuidad a los trabajos y avanzar con la ejecución de esta infraestructura antes de la temporada invernal de 2027. La definición se inscribe en la secuencia de obras viales asociadas a la logística del proyecto.

Antecedentes de la traza Con esta decisión, la compañía retoma un segmento estratégico del Corredor Norte luego de haber adjudicado las secciones A1 y A2, que suman otros 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca. De ese modo, continúa el desarrollo de una de las principales vías de conectividad terrestre previstas para atender las necesidades operativas del proyecto minero. La secuencia de adjudicaciones muestra que la infraestructura se ejecuta por etapas y no como una única obra continua.

Tramos de alta montaña El tramo E unirá La Majadita con La Brea y tendrá una extensión de 20 kilómetros. Su recorrido atraviesa una zona de alta montaña que alcanza los 4.410 metros sobre el nivel del mar, con un ancho de servidumbre de 70 metros. Los trabajos previstos incluyen limpieza y preparación del terreno, excavaciones, cortes y rellenos, conformación de la subrasante y de la capa portante, instalación de alcantarillas, construcción de muelles y ejecución de obras de señalización.

Por su parte, el tramo F unirá el campamento de La Brea con el Campamento Vicuña, mediante otros 30 kilómetros de camino. Esta sección presenta mayores exigencias por las condiciones geográficas del terreno y contempla intervenciones especiales para garantizar la estabilidad y seguridad de la traza. Entre las tareas previstas figuran el encauzamiento de cauces, la estabilización de taludes y trabajos sobre roca mediante perforaciones y voladuras.

Obra interrumpida y próximos pasos El proyecto incluye además rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armados, defensas tipo respaldo, mallas estabilizadoras y señalización vial. Los trabajos correspondientes a los tramos E y F habían comenzado durante 2025, pero fueron discontinuados en abril de 2026 por el operativo invernal en la cordillera. Con la nueva adjudicación, Vicuña busca retomar la ejecución de esos 50 kilómetros y consolidar el Corredor Norte como vía de conectividad para el campamento y para las etapas futuras del proyecto.

La participación de Minera Zlato, empresa sanjuanina que integra la UTE con José J. Chediack, incorpora además a una firma provincial en una obra vinculada al desarrollo de uno de los principales proyectos mineros de cobre de San Juan. La continuidad de los trabajos dependerá del avance de la ejecución en un entorno de alta montaña y de la ventana operativa disponible antes del invierno de 2027.