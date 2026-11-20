El director de Invecq Consulting analizó la corrección de precios relativos, el cambio de motores en el crecimiento argentino y el rol estratégico del litio y el cobre frente al escenario global.

En el marco del Forum 2026 Summit, el economista Santiago Bulat presentó un minucioso diagnóstico sobre el proceso de estabilización macroeconómica que atraviesa la Argentina. Durante su exposición, el director de la consultora Invecq proyectó una economía en transición donde el consumo masivo y el gasto público dejan de ser las palancas centrales del dinamismo, siendo reemplazados por el impulso exportador y la atracción de grandes inversiones directas en sectores estratégicos como la minería y la energía.

El proceso de estabilización y la corrección de precios relativos

Uno de los ejes centrales de la presentación de Bulat estuvo enfocado en los avances del programa de estabilización económica. Según el economista, el núcleo del plan oficial radica en el reordenamiento de las variables fundamentales y la corrección sostenida de las distorsiones en los precios relativos que arrastraba la economía nacional.

En ese sentido, destacó el ajuste en las tarifas de servicios públicos y transportes, que durante años permanecieron desfasados respecto a los precios de los bienes de consumo masivo. La convergencia progresiva hacia valores reales de mercado ha sido identificada como una condición indispensable para desarticular la inercia inflacionaria y encaminar el nivel general de precios hacia los objetivos proyectados por las autoridades económicas.

"El reordenamiento de los precios relativos y la eliminación del atraso tarifario son pilares esenciales para estabilizar la inflación y proyectar previsibilidad macroeconómica." — Santiago Bulat, Director de Invecq Consulting SA

A la par de la corrección tarifaria, la consolidación de la disciplina fiscal y el saneamiento del balance del Banco Central aparecen como los cimientos sobre los cuales se busca sostener la desaceleración del índice de precios al consumidor.

Reactivación asimétrica: la dinámica de la economía

Al analizar la marcha de la actividad económica, Santiago Bulat enfatizó que la recuperación no se está produciendo de manera homogénea. Por el contrario, la Argentina transita un proceso de reactivación profundamente heterogéneo y asimétrico, caracterizado por una marcada divergencia sectorial.

En el brazo ascendente de esta trayectoria se ubican las ramas vinculadas con los recursos naturales y la inserción internacional: el sector agropecuario, la producción de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y la minería. Estos rubros muestran tasas de crecimiento sostenidas, mayor eficiencia operativa y una creciente capacidad de atracción de capitales.

Por el contrario, la rama descendente está integrada por la industria manufacturera tradicional, el comercio minorista, la construcción y la administración pública, los cuales continúan registrando niveles de actividad contractivos o de muy lenta recuperación. Esta dualidad refleja el agotamiento del modelo centrado exclusivamente en la expansión del mercado interno y el gasto estatal.

"El viejo esquema sustentado en el consumo doméstico y el gasto público da paso a un modelo apalancado en la competitividad exportadora y el volumen de inversión extranjera."- Santiago Bulat en Forum 2026 Summit

La minería y la energía como motores estratégicos del nuevo ciclo

En la visión expuesta por el titular de Invecq Consulting, la minería está llamada a desempeñar un rol protagónico en la transformación estructural del país durante los próximos años. El litio en las provincias del NOA y los megaproyectos de cobre en la cordillera se perfilan como los principales generadores de divisas netas y empleo calificado.

Bulat subrayó que la demanda internacional de minerales críticos ofrece a la Argentina una oportunidad histórica de inserción en las cadenas globales de valor. La implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) brinda el marco de seguridad jurídica, estabilidad fiscal y acceso a divisas necesario para materializar desembolsos de escala multimillonaria en infraestructura minera y energética.

Junto con la minería, la oferta exportadora de hidrocarburos y el complejo agroindustrial conforman el tridente exportador destinado a garantizar el superávit comercial continuo y la acumulación de reservas internacionales.

Megatendencias globales y el reto de competitividad empresarial

El análisis económico de Santiago Bulat en Forum 2026 integró asimismo una amplia perspectiva internacional. El economista repasó las transformaciones estructurales del contexto global, signado por la transición demográfica en países desarrollados, la aceleración tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y las renovadas tensiones geopolíticas.

En este entorno global, la Argentina se posiciona estratégicamente como un proveedor confiable de alimentos, energía y minerales de alta pureza. Sin embargo, para aprovechar plenamente este contexto favorecedor, Bulat dirigió un mensaje directo al sector empresarial privado.

Las empresas locales deben abandonar los esquemas defensivos del pasado y adaptarse rápidamente a las exigencias del nuevo escenario: mayores estándares de productividad, incorporación tecnológica y capacidad de competir en mercados regionales e internacionales sin la muleta de regímenes de protección extraordinarios o subsidios estatales.

"Las empresas deben enfocar sus estrategias en la competitividad real y la productividad, dejando atrás los modelos de negocios dependientes del sesgo proteccionista." — Santiago Bulat, Forum 2026 Summit

Finalmente, el director de Invecq concluyó que el éxito duradero de la estabilización dependerá de articular el rigor fiscal y el cumplimiento de los compromisos financieros con una apertura comercial inteligente que consolide a la minería y la energía como los grandes motores del desarrollo económico argentino.