El Gobierno nacional habilitó el ingreso del proyecto de YPF, Eni y XRG al régimen de grandes inversiones. La firma final de los socios está prevista para el 30 de noviembre.

El Comité Evaluador del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) aprobó este viernes el ingreso del proyecto Argentina LNG al esquema de beneficios para grandes inversiones. El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, y contempla desembolsos por USD 50.750 millones hasta 2050.

El desarrollo es impulsado por YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. Luis Caputo lo describió como la mayor inversión de la historia argentina, aunque la referencia quedó asociada al anuncio oficial y no a una verificación independiente en el texto difundido.

El plan busca llevar el gas que se extrae en Vaca Muerta hasta instalaciones industriales y barcos que lo convierten en GNL (gas natural licuado), un formato que permite transportarlo por mar a otros países. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la meta es exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL y líquidos asociados, por más de USD 9.000 millones al año.

Qué obras contempla el proyecto Del total anunciado, USD 25.000 millones se invertirán entre 2027 y 2030. El cronograma incluye un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que unirán Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro. Allí funcionarán dos unidades flotantes que licuan el gas, además de plantas industriales en Neuquén y Río Negro para procesarlo junto con sus líquidos.

Empleo y escala productiva Para sostener el sistema, el proyecto apunta a producir 65 millones de metros cúbicos diarios de gas, una cifra que equivale a más del 40% de lo que produce hoy todo el país, según el dato incluido en el anuncio. Durante la construcción se prevén unos 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000 en los meses de mayor actividad. Una vez en funcionamiento, el proyecto proyecta unos 8.000 empleos directos e indirectos.

Próximo paso La aprobación del RIGI es un paso previo para acceder a sus beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Ahora resta la decisión final de inversión de las tres empresas, que firmarán el lunes 30 de noviembre. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que “sin el RIGI, Argentina LNG no hubiera sido posible”, en una definición atribuida al avance oficial del proyecto.