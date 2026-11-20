Vicuña adjudicó la construcción de los tramos E y F del Corredor Norte a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la firma sanjuanina Minera Zlato y José J. Chediack, una de las principales compañías de infraestructura y construcción de Argentina. La obra comprende 50 kilómetros de camino entre La Majadita y el Campamento Vicuña y representa un nuevo avance en el desarrollo de la infraestructura de acceso al proyecto minero por territorio sanjuanino.

La adjudicación se concretó luego de un nuevo proceso competitivo en el que participaron empresas previamente precalificadas. El objetivo de Vicuña es dar continuidad a los trabajos y avanzar con la ejecución de esta infraestructura antes de la temporada invernal de 2027.

Con esta decisión, la compañía retoma un segmento estratégico del Corredor Norte, luego de haber adjudicado las secciones A1 y A2, que comprenden otros 63,6 kilómetros entre Angualasto y Junta La Palca. De esta manera, continúa el desarrollo de una de las principales vías de conectividad terrestre previstas para atender las necesidades logísticas del proyecto.

Dos tramos con desafíos de alta montaña

La obra adjudicada está dividida en dos sectores con características geográficas y constructivas diferentes. El tramo E conectará La Majadita con La Brea y tendrá una extensión de 20 kilómetros. Su recorrido atraviesa una zona de alta montaña que alcanza los 4.410 metros sobre el nivel del mar, con un ancho de servidumbre de 70 metros.

Los trabajos previstos incluyen limpieza y preparación del terreno, excavaciones, cortes y rellenos, conformación de la subrasante y de la capa portante, instalación de alcantarillas, construcción de muelles y ejecución de obras de señalización.

Por su parte, el tramo F unirá el campamento de La Brea con el Campamento Vicuña, mediante otros 30 kilómetros de camino. Esta sección presenta mayores exigencias por las condiciones geográficas del terreno y contempla intervenciones especiales para garantizar la estabilidad y seguridad de la traza.

Entre las tareas previstas se encuentran el encauzamiento de cauces, la estabilización de taludes y los trabajos sobre roca mediante perforaciones y voladuras. También se construirán rampas de frenado, zanjas impermeabilizadas, alcantarillas, gaviones, muros de terraplén armados y defensas tipo respaldo.

El proyecto incluye además la instalación de mallas estabilizadoras y señalización vial, como parte de las obras necesarias para acondicionar el camino en un entorno de montaña.

La obra había sido interrumpida en abril

Los trabajos correspondientes a los tramos E y F habían comenzado durante 2025, pero fueron discontinuados en abril de 2026 debido al operativo invernal en la cordillera.

Con la nueva adjudicación, Vicuña busca retomar la ejecución de estos 50 kilómetros y avanzar en la consolidación del Corredor Norte. La infraestructura permitirá fortalecer la conectividad con el campamento y acompañar los requerimientos logísticos de las futuras etapas del proyecto.

La participación de Minera Zlato, empresa sanjuanina que integra la UTE con José J. Chediack, también marca la presencia de una firma provincial en la ejecución de una obra de infraestructura vinculada al desarrollo de uno de los principales proyectos mineros de cobre de San Juan.