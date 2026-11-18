Las tres instalaciones, ubicadas en Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, demandarán más de 470 empleos directos durante su construcción. Modular Homes y BMI Constructora ejecutarán las obras, que deberán estar terminadas entre el primer y el segundo trimestre de 2027.

La empresa Vicuña Corp. adjudicó la construcción de tres campamentos destinados al desarrollo del Corredor Norte, el camino minero que conectará la zona del proyecto con la infraestructura vial de San Juan. Las instalaciones se ubicarán en los sectores de Piedras Pintadas, La Jarilla y La Majadita, y según informó la compañía tendrán una capacidad conjunta para alojar a 1.350 trabajadores, a razón de 450 personas por campamento. Los campamentos funcionarán como base operativa para las empresas que ejecuten las obras del camino y no guardan relación con el campamento de 2.000 camas que construyen Power China y la firma santafecina Rafa para alojar a los trabajadores mineros del proyecto Vicuña.

Las empresas adjudicadas

El campamento de Piedras Pintadas quedó a cargo de Modular Homes, firma con presencia en San Juan y experiencia en la fabricación de instalaciones modulares para las industrias minera y energética. Los campamentos de La Jarilla y La Majadita, en tanto, serán construidos por BMI Constructora, empresa argentina especializada en infraestructura y minería. Según precisó Vicuña, los contratos se adjudicaron tras un proceso de licitación competitivo que incluyó evaluaciones técnicas y comerciales.

La compañía mantiene en reserva el monto de las obras, en virtud de los acuerdos de confidencialidad que suscribe con los oferentes en sus procesos de licitación. Vicuña aclaró además que la adjudicación no responde únicamente al menor precio ofertado, sino que también se ponderan el cumplimiento de los plazos de obra y otros factores técnicos, sin especificar cuáles.

Equipamiento e infraestructura

Las tres instalaciones contarán con unidades de alojamiento modulares, comedores, cocinas, áreas recreativas, oficinas y espacios médicos, según el detalle difundido por la compañía. También dispondrán de sistemas propios de generación y distribución de energía, plantas de tratamiento de agua y efluentes, almacenamiento de combustible e infraestructura de apoyo, con el objetivo de operar de manera segura e independiente en zonas remotas durante toda la etapa de construcción del corredor. Para acelerar los trabajos y reducir riesgos de ejecución, el esquema combinará la fabricación de módulos fuera del lugar de emplazamiento con su posterior ensamblaje en la montaña.

Empleo y cronograma

Vicuña estimó que la construcción de los tres campamentos generará más de 470 empleos directos, además de oportunidades para contratistas y proveedores de San Juan. La compañía precisó que esa cifra corresponde a los puestos de trabajo previstos para ejecutar las obras y no a la capacidad de alojamiento de las instalaciones. Los campamentos deberán quedar terminados entre el primer y el segundo trimestre de 2027, de acuerdo con el cronograma informado por la empresa.

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para desarrollar los yacimientos Josemaría, en San Juan, y Filo del Sol, que se extiende entre San Juan y la Región de Atacama, en Chile.