Las cotizaciones muestran una brecha entre el mercado oficial y el informal. El Banco Central actualizó ayer el valor de referencia.

En la jornada de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, el mercado de cambios en Argentina muestra cotizaciones del dólar que continúan como referencia para operaciones financieras y comerciales. El dólar oficial se ubica en $1.575 para la venta y $1.525 para la compra, valores actualizados ayer por el Banco Central. Ese tipo de cambio es el utilizado para acceder a divisas en entidades financieras y funciona como parámetro para distintas transacciones económicas.

En paralelo, el dólar blue cotiza a $1.605 para la venta y $1.585 para la compra. Esa brecha frente al oficial sigue siendo un dato relevante para empresas, consumidores y operadores que siguen la evolución del mercado cambiario. La diferencia entre ambas cotizaciones refleja la persistencia de controles cambiarios estrictos y de referencias múltiples para una misma moneda.

La actualización de los valores oficiales por parte del Banco Central deja al tipo de cambio regulado en un nivel inferior al del circuito informal. En la práctica, esa distancia incide en decisiones de cobertura, formación de precios y planificación financiera. También condiciona el acceso a divisas para ahorro, pagos y operaciones vinculadas al comercio exterior.

Mercado de referencia En este contexto, la evolución de ambas cotizaciones sigue siendo un indicador de seguimiento para la actividad económica cotidiana. El dato de hoy marca que el dólar blue se mantiene por encima del oficial, con una diferencia de $30 por unidad en la venta. La variable a seguir es la próxima actualización del tipo de cambio oficial y su impacto sobre la brecha cambiaria.