La Secretaría Nacional de Discapacidad actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral con base en el IPC de octubre y ratificó el adicional del 20% para los servicios brindados en la Patagonia.

El Gobierno nacional dispuso una actualización del 2,20% en los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad correspondientes a noviembre de 2026. La medida alcanza a los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y mantiene un adicional del 20% para los servicios brindados en la Patagonia. El ajuste se aplica sobre el nomenclador nacional vigente, sin distinciones entre los tipos de prestaciones incluidos.

La decisión fue formalizada a través de la Resolución 3715/2026, firmada el 17 de noviembre por el secretario nacional de Discapacidad, Diego Pablo Masaragian, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Según establece la norma, el aumento toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre de 2026 difundido por el organismo competente.

El incremento se aplica sobre los valores vigentes en octubre, que ya habían recibido una suba de 1,90%. Esa actualización previa fue dispuesta por la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos con base en la variación del IPC de septiembre, lo que da cuenta de un esquema de revisión mensual atado a la inflación. El esquema se enmarca en la Ley 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad y establece el marco para las coberturas de servicios y apoyos dentro del régimen.

Además de la suba general, la Secretaría Nacional de Discapacidad ratificó un adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones realizadas en las provincias de la zona patagónica. Ese suplemento se calcula sobre el arancel básico, por lo que el valor general actualizado y el adicional funcionan como componentes distintos para los prestadores que operan en las jurisdicciones alcanzadas por la normativa.

Qué prestaciones abarca

El nomenclador incluye servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los valores se dividen en las categorías A, B y C para parte de esas modalidades, mientras que otras prestaciones integran una categoría única. La resolución no crea nuevas prestaciones ni modifica las condiciones de acceso al sistema: su alcance se limita a actualizar los aranceles de las modalidades que ya integran el nomenclador, con el objetivo de adecuar los valores de referencia al índice de precios utilizado por la autoridad sanitaria.

Los importes tampoco constituyen un pago directo a las personas con discapacidad. Son los valores que se reconocen por los servicios incluidos en el régimen y que sirven como referencia para prestadores, obras sociales, empresas de medicina prepaga y otros financiadores obligados a otorgar cobertura según la Ley 24.901.

Valores actualizados

El anexo de la resolución detalla los nuevos aranceles según categorías y modalidades, con vigencia desde noviembre:

Centro de Día con jornada doble: categoría A, $1.166.692,96 ; categoría B, $979.967,23; categoría C, $746.193,92.

; categoría B, $979.967,23; categoría C, $746.193,92. Centro Educativo Terapéutico con jornada doble: categoría A, $1.310.557,92 ; categoría B, $1.100.312,05; categoría C, $839.377,84.

; categoría B, $1.100.312,05; categoría C, $839.377,84. Hogar permanente: categoría A, $2.194.516,03 ; categoría B, $1.842.808; categoría C, $1.465.570,71.

; categoría B, $1.842.808; categoría C, $1.465.570,71. Estimulación temprana: $439.719,68.

Módulo de apoyo a la integración escolar (SAIE): $801.937,24.

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66 .

. Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

El anexo también actualiza los valores de formación laboral, escolaridad y residencias. Para la categoría A, la formación laboral con jornada doble quedó en $1.145.104,43 y la escolaridad primaria con jornada doble en $1.228.995,40, mientras que la residencia permanente tendrá un arancel de $1.429.302,41 en esa categoría. Entre las prestaciones de rehabilitación, el valor de hospital de día con jornada doble asciende a $1.113.666,92.

Los importes del anexo corresponden al arancel básico de cada modalidad. En las prestaciones brindadas en la Patagonia, a esos valores deberá sumarse el adicional del 20% por zona desfavorable que la resolución mantiene vigente. Datos a seguir: la próxima actualización arancelaria se conocerá con la difusión del IPC de noviembre de 2026.