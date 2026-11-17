El ICC acumuló 26,5% en diez meses y 31,9% interanual, según el INDEC. Las mayores alzas se dieron en instalaciones eléctricas y sanitarias.

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) del INDEC subió 1,7% en octubre de 2026 y quedó por debajo de la inflación minorista del mes, que fue del 2,2%. La variación mensual se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima del 1,5% registrado en septiembre.

Ese comportamiento mantuvo al costo de construir por debajo del índice general de precios al consumidor. En los primeros diez meses de 2026, el indicador acumuló una suba del 26,5%, mientras que en la comparación interanual avanzó 31,9% respecto del mismo mes del año anterior.

Rubros de obra Entre los ítems relevados por el organismo estadístico, los mayores aumentos mensuales se observaron en instalación eléctrica, con 2,6%; instalación sanitaria y contra incendios, con 2,2%; y yesería, con 2,0%. En el otro extremo, ascensores aumentó 0,9% y carpintería de madera, 0,8%.

Gastos generales En el capítulo de gastos generales, los servicios de alquiler mostraron subas encabezadas por andamios, con 3,4%; retroexcavadoras, con 2,6%; y camiones volcadores, con 2,2%. Los contenedores tipo volquete, en tanto, variaron 0,4%.

El dato del INDEC aporta una referencia para el seguimiento de costos en la actividad constructiva y para la actualización de presupuestos, contratos y certificaciones vinculadas a obras. La próxima lectura del indicador permitirá verificar si la desaceleración respecto de la inflación general se sostiene en los meses siguientes.