CAME informó una mejora interanual de 0,3% en septiembre, pero una caída mensual de 1,2%. En nueve meses, el sector retrocedió 2,1%.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas cayeron 1,2% en septiembre frente a agosto y acumulan una baja de 2,1% en los primeros nueve meses del año, según el Índice de Ventas Minoristas elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El relevamiento registró, no obstante, una mejora interanual de 0,3% frente a septiembre del año pasado. En el desagregado por rubros, Alimentos y bebidas volvió a mostrar el peor desempeño, con una caída de 3,1% interanual, una baja de 3% en el acumulado de 2026 y un retroceso de 1,7% respecto del mes previo.

Consumo concentrado El informe describió una demanda orientada a la reposición diaria y a compras de bajo importe, con preferencia por alternativas económicas y presentaciones fraccionadas. También señaló menor ritmo en las operaciones vinculadas a productos de consumo por impulso, lo que llevó a los comercios a reforzar la rotación de stocks.

CAME indicó que septiembre fue apenas el segundo mes del año con variación interanual positiva, después del 0,9% de junio. La entidad recordó además que la última medición positiva anterior había sido en abril de 2025, cuando las ventas subieron 3,7% interanual. Entre ese mes y junio de 2026, la serie utilizada por la cámara empresaria había acumulado trece meses consecutivos de retrocesos interanuales.

Ingresos y financiamiento La comparación mensual también mostró límites para la recuperación, ya que las ventas generales bajaron 1,2% en la medición desestacionalizada. La entidad vinculó ese resultado con el fin de los picos de ventas asociados a las fechas festivas y escolares de agosto, además de una menor disponibilidad de ingresos en los hogares y restricciones en el financiamiento con tarjetas.

De acuerdo con CAME, las familias mantuvieron una conducta de cautela presupuestaria y concentraron sus gastos en reposiciones necesarias, mientras postergaron compras de mayor magnitud. El próximo dato de la serie será clave para verificar si la mejora interanual de septiembre logra sostenerse o si la contracción mensual vuelve a profundizarse.