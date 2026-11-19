El INDEC informó un récord exportador en octubre y una balanza comercial positiva por 35° mes consecutivo. Las importaciones cayeron 6,7% interanual.

Las exportaciones argentinas llegaron a u$s10.061 millones en octubre, según el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro implicó un aumento de 26,4% frente al mismo mes de 2023 y superó el máximo previo de septiembre.

El organismo también informó que el superávit comercial alcanzó u$s3.394 millones, frente a los u$s813 millones del mismo mes del año anterior. Con ese resultado, la balanza comercial sumó 35 meses consecutivos con saldo positivo, en un contexto de caída de las importaciones por segundo mes seguido.

Composición del récord exportador

El crecimiento estuvo impulsado por todos los grandes rubros. Combustibles y Energía lideró la suba con ventas por u$s1.734 millones y un avance interanual de 94%. Los Productos primarios sumaron u$s2.328 millones, con una mejora de 22,3%, mientras que las Manufacturas de origen agropecuario (MOA) alcanzaron u$s3.314 millones, con una suba de 18,8%.

Las Manufacturas de origen industrial (MOI) completaron el cuadro con u$s2.685 millones y un incremento de 13,1%. La suma de esos sectores llevó las ventas externas por encima de los u$s10.000 millones, un nivel que el propio informe del INDEC ubica por encima del récord anterior de septiembre, cuando habían llegado a u$s10.036 millones.

Importaciones en baja

Las compras al exterior totalizaron u$s6.668 millones y registraron una caída interanual de 6,7%. El INDEC señaló que fue la tercera mayor baja del año, detrás de las de enero (-12,1%) y febrero (-11,9%). Entre los rubros que crecieron, los Bienes intermedios sumaron u$s2.416 millones (+1,9%) y los Bienes de capital llegaron a u$s1.378 millones (+2,9%).

En cambio, varios segmentos mostraron retrocesos: Piezas y accesorios para bienes de capital bajaron a u$s1.158 millones (-17,3%), Bienes de consumo a u$s1.059 millones (-11,3%), Vehículos automotores de pasajeros a u$s413 millones (-24,2%) y Combustibles y lubricantes a u$s134 millones (-33,2%). El intercambio comercial total, exportaciones más importaciones, fue de u$s16.729 millones, con un alza de 10,7% interanual.

Chile encabezó el saldo positivo

En el plano bilateral, Chile fue el principal socio comercial con saldo favorable para Argentina por u$s534 millones. Las exportaciones hacia ese país crecieron 41,6% y sumaron u$s626 millones, mientras las importaciones desde ese origen aumentaron 13,7% y totalizaron u$s92 millones.

El informe del INDEC también consignó un saldo negativo con Brasil de u$s156 millones y con China de u$s400 millones. En el caso brasileño, las exportaciones cayeron 2,7% a u$s1.269 millones y las importaciones bajaron 10,9% a u$s1.425 millones. Con China, las ventas subieron 12,3% a u$s1.326 millones, pero las compras retrocedieron 7,3% a u$s1.726 millones.