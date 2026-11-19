El dólar mayorista llegó a $1.565 y los financieros superaron los $1.700. En San Juan, el blue terminó a $1.660 para la venta.

El mercado cambiario registró este jueves 19 de noviembre una nueva suba de las cotizaciones, con un máximo nominal para el dólar oficial y valores financieros por encima de los $1.700. El movimiento incidió en las referencias que toman familias, empresas y operadores que demandan cobertura en moneda extranjera.

La brecha entre el dólar mayorista y los tipos de cambio financieros superó el 11%, el nivel más alto desde octubre de 2025. Según el comportamiento observado en la jornada, el salto respondió a una mayor demanda de cobertura y a una menor oferta de divisas en el mercado.

En San Juan, el dólar blue cerró a $1.590 para la compra y $1.660 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones relevadas en la plaza local. Con ese valor, la divisa informal se mantuvo por encima del dólar oficial minorista.

Las referencias oficiales mostraron que el tipo de cambio mayorista terminó en $1.565. En tanto, el dólar minorista se vendió a $1.585 en el Banco Nación y el promedio informado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.586,47. En el plano financiero, el contado con liquidación (CCL, la operatoria de compra y venta de bonos o acciones para girar divisas al exterior) cerró a $1.741,05, con una brecha del 11,2% respecto del oficial.

Otras cotizaciones también quedaron por encima del oficial. El dólar MEP terminó en $1.638,31, un 4,7% arriba del tipo de cambio oficial, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin se ubicó en $1.727,29. El dólar tarjeta o turista, que suma al valor minorista un recargo del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias, alcanzó los $2.060,50.

Al cierre de la jornada, las principales referencias quedaron en San Juan con el blue a $1.660 para la venta, el mayorista en $1.565 y el minorista del Banco Nación en $1.585. La evolución de estas cotizaciones sigue siendo relevante para quienes deben comprar insumos, cancelar obligaciones en dólares o planificar viajes y pagos al exterior, en un mercado que se ajusta día a día.