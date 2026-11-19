Si no rigiera el esquema de estabilización de precios en los combustibles implementado por YPF a principios de abril, y acompañado en buena parte por el resto de las petroleras, el litro de nafta súper cerraría el último registro analizado en $2.854, por encima de los $2.115 que abonan los automovilistas en el surtidor. La diferencia equivale a una brecha del 34,9% y a un atraso efectivo del 25,9% respecto del valor teórico. El dato surge de un informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El estudio atribuye ese desvío al denominado “buffer” o amortiguador puesto en marcha el 2 de abril, cuando el estallido de un conflicto internacional disparó la cotización del crudo. El mecanismo original preveía que las compañías absorbieran las alzas externas durante un plazo inicial de 45 días para luego recuperar la facturación resignada si el barril cedía. Esa lógica se alteró con la persistencia de las tensiones geopolíticas: el 13 de mayo se aplicó un ajuste promedio del 1%, que llevó el litro en CABA de $1.999 a $2.034, y el 26 de mayo el esquema volvió a prorrogarse por otros 30 días.

Cómo se calculó Para dimensionar el efecto de la política, los economistas del IARAF construyeron un precio contrafáctico en dólares, tomando como base un barril Brent de referencia de US$ 88 al inicio del programa, ajustado luego por la evolución diaria del crudo y convertido a pesos mediante el tipo de cambio mayorista del Banco Central. Entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, la nafta súper en las estaciones porteñas subió de $1.566 a $2.090 por litro, con la mayor parte del ajuste concentrada en marzo, antes de la activación del freno. En los siete meses posteriores, los precios en pesos se movieron en una franja acotada entre $1.999 y $2.090.

Medido en moneda estadounidense, el valor en surtidor incluso retrocedió levemente: pasó de u$s1,43 por litro el 1 de abril a u$s1,37 al cierre de octubre. En paralelo, el mercado internacional atravesó una fuerte volatilidad. El barril Brent comenzó el año en US$ 61,35, cotizaba a US$ 71,32 a fines de febrero, escaló hasta un máximo de u$s138,21 el 7 de abril y luego tocó un piso de US$ 68,53 el 2 de julio, antes de cerrar octubre en US$ 120,15. Según el informe, el precio contrafáctico superó al valor efectivo en 171 de los 214 días relevados.

Brecha diaria y promedios Si el surtidor hubiera replicado sin filtros las oscilaciones internacionales, los consumidores habrían enfrentado picos diarios de $3.140 en abril y de $3.218 a principios de octubre, con brechas teóricas máximas del 57,1% y del 54%, respectivamente. En el promedio mensual, el contraste también fue significativo: en abril, el valor efectivo promedió $1.999 frente a un teórico de $2.662; en mayo, la relación fue de $2.019 contra $2.466. La ecuación se invirtió de manera transitoria en el invierno, cuando el crudo perforó el piso de los US$ 88: en junio, el surtidor marcó $2.034 frente a un teórico de $1.967, y en julio, $2.038 contra $1.930.

El repunte petrolero del último trimestre volvió a ampliar la distancia entre el precio efectivo y el contrafáctico. En agosto, el promedio teórico trepó a $2.127 frente a $2.045 efectivos; en septiembre, a $2.696 contra $2.079; y en octubre, a $2.967 frente a $2.090. En dólares, el cierre de octubre mostró un valor real de u$s1,37 por litro contra un teórico de u$s1,88. Hacia adelante, el informe del IARAF sostiene que la evolución del Brent será determinante para definir la salida del esquema: si se estabiliza en la zona de US$ 88 a US$ 90, dejarán de acumularse nuevas diferencias diarias, aunque seguirá pendiente la compensación del saldo resignado; si retrocede hacia los u$s70, el amortiguador permitiría primero cubrir el rojo acumulado y luego habilitar una baja cercana al 20% en los surtidores de la Argentina.