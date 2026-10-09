Desde el inicio de sus operaciones, el 11 de octubre de 2005, la mina consolidó su presencia en San Juan a través del empleo, las compras locales y las inversiones en infraestructura. Con una ampliación de US$400 millones aprobada en el RIGI, la operación proyecta una nueva etapa productiva.

La alegría de la producción

Veladero cumple 21 años de producción en San Juan con una estructura que involucra a miles de trabajadores, cientos de empresas proveedoras y aportes destinados a obras de infraestructura provincial. Desde su puesta en marcha, el 11 de octubre de 2005, la mina construyó una cadena de valor que vincula a la actividad minera con distintos sectores de la economía local y nacional.

Actualmente, la operación emplea a 2.476 personas entre trabajadores directos y contratistas. El 90% son sanjuaninos y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los departamentos más cercanos al yacimiento. A esa participación laboral se suman 343 proveedores regionales que forman parte de su cadena de abastecimiento y servicios.

Empleo local y desarrollo de proveedores

La participación de trabajadores de San Juan y la incorporación de empresas regionales constituyen dos de los principales indicadores de la presencia económica de Veladero en la provincia. La prestación de servicios a una operación minera de gran escala también demanda conocimientos técnicos, experiencia y capacidades específicas por parte de las firmas que integran su red de proveedores.

En materia de inclusión laboral, las mujeres representan actualmente el 16,5% de los colaboradores de la operación. Además, desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en tareas operativas.

La empresa también mantiene vínculos con universidades e instituciones educativas para acercar a estudiantes y futuros profesionales a las posibilidades laborales y técnicas que ofrece la actividad minera.

Más de US$51 millones para infraestructura provincial

Otro de los componentes de la trayectoria de Veladero está relacionado con el financiamiento de infraestructura. A través del fideicomiso constituido con la provincia, la operación aportó más de US$51 millones destinados a acompañar iniciativas de desarrollo y obras de infraestructura.

Entre las inversiones vinculadas con el sistema eléctrico se encuentran la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo, obras orientadas a fortalecer el abastecimiento energético y que también pueden acompañar el crecimiento de nuevos proyectos productivos y mineros.

En el vínculo con las comunidades de Iglesia y Jáchal, la compañía cuenta con nueve Comités de Desarrollo Comunitario y participa en instancias de monitoreo ambiental participativo. Estos espacios están orientados a identificar prioridades locales y generar ámbitos de trabajo conjunto.

Un aporte económico de alcance nacional

Desde el comienzo de sus operaciones, Veladero generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para la Argentina, según los datos difundidos por la compañía.

De ese total, alrededor de US$8.600 millones correspondieron a la adquisición de bienes y servicios en el país, US$3.700 millones al pago de impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.

Estas cifras dimensionan el movimiento económico asociado a la operación, que se extiende más allá de la extracción de oro e incluye compras, contratación de servicios, remuneraciones y obligaciones tributarias.

Una ampliación de US$400 millones para una nueva etapa

El aniversario encuentra a Veladero con un proyecto de inversión destinado a ampliar su capacidad productiva. En 2025, la operación presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una iniciativa para ampliar las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación, con una inversión aproximada de US$400 millones. El proyecto recibió la aprobación en marzo de 2026.

La iniciativa apunta a dar continuidad a la operación mediante nuevas inversiones en su sistema productivo, sobre una estructura que incluye trabajadores especializados, empresas proveedoras, infraestructura y conocimientos técnicos desarrollados durante más de dos décadas.

A 21 años de su puesta en marcha, Veladero mantiene una participación relevante en la minería argentina y en la economía sanjuanina. El empleo local, la red de proveedores, los aportes a infraestructura y la ampliación proyectada forman parte del balance de una operación que busca prolongar su actividad en la provincia.