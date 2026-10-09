Veladero cumple 21 años de producción en San Juan con una estructura que involucra a miles de trabajadores, cientos de empresas proveedoras y aportes destinados a obras de infraestructura provincial. Desde su puesta en marcha, el 11 de octubre de 2005, la mina construyó una cadena de valor que vincula a la actividad minera con distintos sectores de la economía local y nacional.
Actualmente, la operación emplea a 2.476 personas entre trabajadores directos y contratistas. El 90% son sanjuaninos y cerca del 30% proviene de Iglesia y Jáchal, los departamentos más cercanos al yacimiento. A esa participación laboral se suman 343 proveedores regionales que forman parte de su cadena de abastecimiento y servicios.
Empleo local y
desarrollo de proveedores
La participación de trabajadores de San Juan y la incorporación de empresas regionales constituyen dos de los principales indicadores de la presencia económica de Veladero en la provincia. La prestación de servicios a una operación minera de gran escala también demanda conocimientos técnicos, experiencia y capacidades específicas por parte de las firmas que integran su red de proveedores.
En materia de inclusión laboral, las mujeres representan actualmente el 16,5% de los colaboradores de la operación. Además, desde 2022, el programa de formación de operadoras de camión capacitó a 196 mujeres para desempeñarse en tareas operativas.
La empresa también mantiene vínculos con universidades e instituciones educativas para acercar a estudiantes y futuros profesionales a las posibilidades laborales y técnicas que ofrece la actividad minera.
Más de US$51 millones para infraestructura provincial
Otro de los componentes de la trayectoria de Veladero está relacionado con el financiamiento de infraestructura. A través del fideicomiso constituido con la provincia, la operación aportó más de US$51 millones destinados a acompañar iniciativas de desarrollo y obras de infraestructura.
Entre las inversiones vinculadas con el sistema eléctrico se encuentran la interconexión Mendoza–San Juan y la línea Nueva San Juan–Rodeo, obras orientadas a fortalecer el abastecimiento energético y que también pueden acompañar el crecimiento de nuevos proyectos productivos y mineros.
En el vínculo con las comunidades de Iglesia y Jáchal, la compañía cuenta con nueve Comités de Desarrollo Comunitario y participa en instancias de monitoreo ambiental participativo. Estos espacios están orientados a identificar prioridades locales y generar ámbitos de trabajo conjunto.
Un aporte económico de alcance nacional
Desde el comienzo de sus operaciones, Veladero generó aproximadamente US$13.600 millones de valor para la Argentina, según los datos difundidos por la compañía.
De ese total, alrededor de US$8.600 millones correspondieron a la adquisición de bienes y servicios en el país, US$3.700 millones al pago de impuestos y US$1.200 millones a salarios directos.
Estas cifras dimensionan el movimiento económico asociado a la operación, que se extiende más allá de la extracción de oro e incluye compras, contratación de servicios, remuneraciones y obligaciones tributarias.
Una ampliación de US$400 millones para una nueva etapa
El aniversario encuentra a Veladero con un proyecto de inversión destinado a ampliar su capacidad productiva. En 2025, la operación presentó ante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) una iniciativa para ampliar las fases 8 y 9 de su sistema de lixiviación, con una inversión aproximada de US$400 millones. El proyecto recibió la aprobación en marzo de 2026.
La iniciativa apunta a dar continuidad a la operación mediante nuevas inversiones en su sistema productivo, sobre una estructura que incluye trabajadores especializados, empresas proveedoras, infraestructura y conocimientos técnicos desarrollados durante más de dos décadas.
A 21 años de su puesta en marcha, Veladero mantiene una participación relevante en la minería argentina y en la economía sanjuanina. El empleo local, la red de proveedores, los aportes a infraestructura y la ampliación proyectada forman parte del balance de una operación que busca prolongar su actividad en la provincia.