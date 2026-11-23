La firma del tratado para crear la Región Minera del Cobre es una alianza que busca coordinar politicas y atraer inversiones.

San Juan avanzó en una estrategia de integración minera con Mendoza y Jujuy. El gobernador Marcelo Orrego firmó junto a sus pares Alfredo Cornejo y Carlos Sadir un tratado para crear la Región Minera del Cobre, con el objetivo de coordinar políticas, atraer inversiones y fortalecer la presencia de las provincias cordilleranas en el mercado internacional.

El acuerdo se formalizó durante la II Cumbre Internacional de Minería Sostenible Mendoza 2026 y prevé la creación de un comité regional para el trabajo conjunto. Según lo informado, la iniciativa también proyecta incorporar a Salta y Catamarca, lo que ampliaría el alcance territorial de la coordinación minera.

La decisión se inscribe en un contexto en el que el cobre concentra parte de las expectativas de inversión minera en Argentina. San Juan conserva una posición relevante por el desarrollo de sus proyectos, mientras Mendoza busca acelerar su incorporación a la actividad después de décadas sin minería metalífera de gran escala. En ese marco, la alianza procura ordenar una agenda común para competir por capitales y mejorar las condiciones de desarrollo sectorial.

Financiamiento y escala

La cumbre reunió a funcionarios nacionales, empresarios y representantes financieros. Entre los asistentes estuvieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Minería, Luis Lucero. La presencia de esos funcionarios reforzó el perfil institucional del encuentro y el interés en el financiamiento de proyectos cupríferos.

Uno de los puntos centrales fue la necesidad de recursos para pasar de la exploración a la construcción, una etapa decisiva para cualquier emprendimiento minero. En ese sentido, Impulsa Mendoza presentó el programa Puente Andino, orientado a vincular emprendimientos cordilleranos con mercados internacionales de capitales. La apuesta regional es que la coordinación entre provincias mejore las condiciones para atraer inversiones y desarrollar una industria del cobre con mayor escala y competitividad.

El próximo paso será la puesta en marcha del comité regional previsto en el tratado y la eventual incorporación de las otras provincias mencionadas. La evolución de ese esquema definirá si la alianza queda en una señal política o si se traduce en instrumentos concretos para proyectos, financiamiento e infraestructura minera.