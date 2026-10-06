El empresario sanjuanino Roberto Vega, propietario de Grupo RB e integrante de la Cámara de Servicios Mineros de Calingasta (Casemica), pidió créditos más accesibles y una moratoria impositiva para que los proveedores locales puedan sostenerse mientras avanza la reactivación minera en la provincia. Lo planteó en una entrevista en el programa De Sobremesa, de Telesol.

Vega explicó que las fuertes nevadas en la alta montaña frenaron las tareas de exploración y complicaron el acceso a los campamentos, lo que demoró los pedidos de cotización de las empresas mineras a los proveedores. Según dijo, "eso nos ha atrasado a todos y los pedidos de las operadoras no han llegado y se entiende el por qué, porque hay un atraso de por lo menos 3 o 4 meses". Agregó que en Calingasta la actividad se mantendría floja al menos dos meses más, hasta que arranque de lleno la temporada.

Financiamiento y contratos

El dirigente sostuvo que las pymes, es decir, las pequeñas y medianas empresas, siguen encontrando obstáculos para incorporarse a los proyectos mineros. Indicó que los bancos todavía no ofrecen líneas de crédito más blandas, aunque señaló que el Gobierno viene trabajando en ese tema. También remarcó que, sin anticipos financieros ni certificaciones de pago más rápidas, a las firmas chicas les cuesta sostener los gastos iniciales que exige un contrato minero.

Articulación con proyectos

Vega contó que hubo reuniones con los responsables de los proyectos Los Azules y El Pachón, quienes mostraron disposición para licitar y cotizar servicios con las distintas cámaras de San Juan, y no solo con Casemica. En ese marco, pidió dejar de lado la competencia entre sectores y sostuvo: "Es el momento de unión, un momento en que tenemos que traccionar conjuntamente entre las cámaras. No tenemos que competir entre nosotras, que es lo que también está pasando".

Vinculado además al rubro hotelero, el empresario afirmó que ese sector todavía no registra una mejora clara en la ocupación y reclamó a los organismos de recaudación una moratoria para que los emprendedores puedan renegociar en cuotas las deudas impositivas acumuladas. La evolución de la temporada en la alta montaña y la definición de condiciones financieras para proveedores y pymes aparecen como las variables inmediatas a seguir en la actividad minera provincial.