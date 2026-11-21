La mora de los hogares volvió a bajar en septiembre y se ubicó en 12,2%, según el último informe sobre bancos del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato implicó una caída de 0,61 puntos porcentuales frente a agosto y marcó el segundo mes consecutivo de descenso. En paralelo, la entidad registró un aumento de las refinanciaciones dirigidas a familias con deudas.

El organismo que preside Santiago Bausili señaló que, pese a la baja mensual, el indicador se mantuvo muy por encima del nivel de un año atrás. Frente a septiembre de 2024, la irregularidad de las financiaciones a hogares subió 4,9 puntos porcentuales en doce meses. El informe atribuyó la dinámica mensual a una disminución de 4,03% en el saldo real en situación irregular, asociada al pasaje de cartera a partidas fuera de balance realizado por algunas entidades y al crecimiento del financiamiento total a este segmento.

Antecedentes y tendencia

El ratio de mora de las financiaciones a las familias venía de una fase de estabilidad en los meses previos. En junio, el indicador frenó la escalada acumulada desde fines de 2024. Luego, en julio, subió 0,1 puntos porcentuales, y en agosto retrocedió 0,13 puntos. La baja de septiembre consolidó, al menos por un mes más, esa corrección reciente.

Refinanciación de deudas

En el mismo período, el BCRA informó que el saldo de crédito refinanciado a los hogares representó el 3,9% del total del crédito a ese segmento. La entidad comparó ese nivel con un promedio de la última década de 1%, lo que muestra un uso superior al habitual de esta herramienta. Además, la refinanciación de saldos en situación irregular se ubicó en torno al 24,1% de la cartera en esa condición, por encima del 16% observado en el promedio de los últimos 10 años.

Empresas y sector privado

A diferencia de los hogares, la mora de las empresas mostró en septiembre un leve aumento de 0,02 puntos porcentuales respecto de agosto y cerró en 3,82%. En la comparación interanual, el incremento fue de 2,2 puntos, ya que el ratio se ubicaba en 1,62% doce meses antes. En el total del sistema financiero al sector privado, la morosidad bajó 0,25 puntos y quedó en 7,5%, aunque todavía se ubicó 3,3 puntos por encima de septiembre de 2024.

El BCRA explicó que esa variación respondió a una caída de 2,58% real del saldo en situación irregular, primer registro negativo desde abril de 2024, en un contexto de aumento de 0,67% real del financiamiento total. Según el informe, la baja mensual fue generalizada entre los distintos grupos de entidades financieras. La evolución de los próximos meses mostrará si la mejora de septiembre se sostiene o si la presión sobre el crédito familiar vuelve a intensificarse.