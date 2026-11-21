Desde la asunción de Javier Milei, el registro de empleadores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) mostró una caída de 32.429 empresas, al pasar de 512.357 en noviembre de 2023 a 479.928 en agosto de 2026. La reducción equivale a 6,3% y promedia 32 firmas menos por día durante más de 1.000 días. El dato es relevante porque la SRT releva a todo empleador con al menos una persona en relación de dependencia.

Caída sostenida En el seguimiento mensual que realiza Fundar a partir de esos registros, agosto fue el decimonoveno mes consecutivo de baja. Según esa serie, para encontrar un nivel tan bajo de empresas hay que retroceder a julio de 2007. El texto atribuye el deterioro a la recesión, al empeoramiento del mercado laboral y al cierre de firmas en distintos sectores, en un contexto en el que la inflación de octubre volvió a superar el 2% mensual.

Por sectores De los 18 sectores de actividad privada, 14 tienen menos empresas que al inicio del gobierno. Los mayores retrocesos porcentuales se observan en Transporte y almacenamiento, con una baja de 18% y 7.172 empresas menos; Inmobiliarios, con 14% y 4.204 menos; Construcción, con casi 10% y 2.114 menos; e Industria, con casi 9% y 4.423 menos. Entre los rubros que crecen aparece Servicios administrativos, con 9,3%, aunque el informe aclara que en muchos casos se trata de tareas tercerizadas y no de actividades nuevas.

Provincias y excepciones El relevamiento indica que 23 de las 24 provincias tienen menos empresas que al inicio de la gestión. La única excepción es Neuquén, asociada a Vaca Muerta, con una suba de 1,8%; sin embargo, en el último año el aumento fue apenas de 0,1%. En sentido contrario, las mayores caídas aparecen en La Rioja (18,2%), Tierra del Fuego (16,3%) y Catamarca (14,4%), provincia minera. El informe subraya que el retroceso alcanza a casi todo el mapa productivo del país.

La discusión oficial El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que cierran sobre todo empresas pequeñas y que algunas pasan a ser monotributistas. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había afirmado que “el número de empresas pequeñas, medias y grandes es estable o crece”. Sin embargo, los datos citados en la nota muestran que las firmas de más de 5.000 trabajadores son las que más cayeron en proporción desde la asunción, con una baja de 10,9%, mientras que en el último año las de entre 2.500 y 5.000 empleados retrocedieron 4,2%.

Qué sigue El texto también contrasta la serie de la SRT con el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo, que muestra una caída de 5,2% desde el inicio del gobierno hasta marzo de 2026, último dato disponible. Allí los cierres se mantienen en torno de 77.000 por año en 2024 y 2025, pero las aperturas bajaron de 80.000 en 2023 a 64.000 anuales, y en el primer trimestre de 2026 nacieron 15.231 empresas, el menor registro para ese período desde 2002. La variable a seguir es si la estabilización económica revierte esa caída en los registros de nuevas firmas o si persiste la contracción del tejido empresarial.