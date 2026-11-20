Los activos financieros argentinos atravesaron una semana de fuerte deterioro, en medio de una mayor aversión global al riesgo y de dudas sobre el programa económico local. Este viernes, el riesgo país superó los 1.000 puntos básicos por primera vez desde octubre de 2025, mientras el dólar mayorista alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.580, tras subir $15 en la jornada.

La presión también alcanzó al resto de las cotizaciones cambiarias. El dólar oficial minorista llegó a $1.595 en el Banco Nación, el blue subió a $1.675 y los dólares financieros operaron en niveles récord: el MEP llegó a $1.701,05 y el contado con liquidación, a $1.771,34, según las cotizaciones relevadas por Rava.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares profundizaron las pérdidas. Los Globales que cotizan en Wall Street registraron caídas de hasta el 4,5% y acumularon un retroceso semanal cercano al 7%. En lo que va de 2026, la deuda pública argentina en moneda extranjera perdió alrededor del 18% de su valor promedio, de acuerdo con las referencias difundidas durante la rueda.

Riesgo y financiamiento El indicador de JP Morgan llegó a 1.071 puntos básicos, con un avance diario del 15% y una suba mensual del 36,1%, según los valores relevados por Rava. Ese salto reflejó un mayor costo de financiamiento para la Argentina y una percepción de riesgo más elevada entre los inversores. En ese contexto, el mercado siguió de cerca la capacidad del Gobierno para recomponer reservas y afrontar vencimientos de deuda.

El dólar aceleró la suba El tipo de cambio mayorista avanzó $15 hasta los $1.580 y acumuló una suba de $36,50 en la semana, equivalente al 2,4%. Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, señaló que se trató de la corrección alcista semanal más importante desde la semana que terminó el 19 de junio pasado. En noviembre, el mayorista acumula un incremento del 3% y en lo que va del año sube 8,4%, según los datos de Rava.

La cotización minorista del Banco Nación avanzó a $1.595, mientras que el promedio informado por el Banco Central alcanzó los $1.601,32 para la venta. El mercado paralelo también registró movimiento: el dólar blue subió $35, equivalente al 2,1%, hasta los $1.675. En el segmento financiero, el MEP avanzó 3,5% en la jornada y llegó a $1.701,05, mientras que el CCL ganó 1,6% y alcanzó los $1.771,34.

Menor compra de divisas La menor intervención compradora del Banco Central agregó presión al mercado cambiario. Según los datos correspondientes al jueves 19 de noviembre, la autoridad monetaria adquirió apenas USD 3 millones, el menor monto desde el inicio del programa de acumulación de reservas. La compra se produjo en una rueda con operaciones por USD 452,5 millones en el mercado de contado, frente a los USD 356,7 millones del miércoles.

En noviembre, el BCRA acumula compras por USD 344 millones, mientras que el total de 2026 asciende a USD 16.312 millones, de acuerdo con el balance de intervenciones citado para la jornada. El promedio diario de compras cayó a USD 31 millones, frente a los USD 66 millones de octubre. Las reservas internacionales brutas retrocedieron USD 108 millones en la última variación informada, por la baja del 1,87% en el precio internacional del oro.

Bonos, acciones y contexto externo La caída de los títulos soberanos respondió a una combinación de factores externos e internos. En el plano internacional, la volatilidad de las bolsas y el fortalecimiento del dólar impulsaron una mayor búsqueda de activos considerados seguros, con impacto sobre los mercados emergentes. En el frente local, los inversores siguieron de cerca la capacidad del Banco Central para recomponer reservas y las posibilidades del Gobierno de refinanciar sus compromisos.

La tensión también alcanzó a las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Los ADR registraron bajas generalizadas, con retrocesos destacados en Edenor (-6%), Banco Supervielle (-4,8%), Telecom (-4,1%) y Tenaris (-3,6%). En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval cerró en 81.255 puntos, con una leve suba diaria del 0,1%, pero acumula una caída del 11,8% en noviembre y un retroceso del 24,1% en lo que va del año.

La evolución de las reservas, la oferta de divisas y las señales de la política monetaria estadounidense quedaron como las variables a seguir en las próximas ruedas. Con el riesgo país por encima de los 1.000 puntos y el dólar mayorista en un nuevo máximo nominal, el mercado mantuvo la atención sobre la capacidad de financiamiento y la continuidad de la presión sobre los activos argentinos.