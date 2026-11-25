José Villa confirmó que el gremio presentó el pedido ante el Gobierno provincial. La definición se espera después del 18 de diciembre y el pago se proyecta para enero de 2027.

El secretario general de UPCN San Juan, José Villa, confirmó que el gremio presentó ante el Gobierno provincial el pedido formal de un bono de fin de año para los empleados estatales. Según dijo en una entrevista radial, también hubo contactos preliminares con las autoridades para evaluar si la medida puede concretarse.

Villa señaló que la discusión sobre montos y plazos volverá a tratarse en los últimos días de diciembre. “Vamos a conversarlo los últimos días de diciembre”, afirmó, y ubicó una posible definición a partir del 18 de diciembre o en las jornadas del 21 y 22. Esa ventana temporal deja abierta la negociación antes del cierre del año administrativo.

Pago y monto

El dirigente sostuvo que, por las cargas que implican los salarios y el sueldo anual complementario —el aguinaldo— de diciembre, el eventual pago del bono se trasladaría a enero de 2027. Sobre el monto, evitó precisar una cifra y solo mencionó como antecedente que el año pasado fue de 100 mil pesos. “Espero que si es este año y se da este año, será un poco más”, dijo.

Villa también planteó que las cuentas provinciales están ajustadas por la baja en la coparticipación federal y por la menor recaudación del IVA, a raíz de la recesión técnica a nivel nacional. En ese marco, consideró que la discusión alcanzaría tanto a los trabajadores de la administración central como a las plantas municipales, aunque no dio precisiones sobre una decisión ya tomada por el Ejecutivo.

Próximos pasos

El secretario general de UPCN San Juan dio por descontado que la segunda cuota del aguinaldo se abonará antes de las fiestas de fin de año, como ocurre habitualmente. También indicó que el Gobierno provincial deberá reordenar partidas para cumplir con ese cronograma. En paralelo, el gremio espera una respuesta oficial después del 18 de diciembre, cuando podría quedar más claro si el bono será incluido en la negociación de cierre de año.