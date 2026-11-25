Este miércoles 25 de noviembre, el dólar oficial se ubicó en 1.615 pesos para la venta y 1.565 pesos para la compra, según la cotización publicada por el Banco Central. Ese valor es el que se toma como referencia para transacciones formales, entre ellas la compra de productos importados, viajes al exterior e inversiones en moneda extranjera.

En paralelo, el dólar blue se ofreció a 1.700 pesos para la venta y 1.680 pesos para la compra. La diferencia entre ambas cotizaciones refleja la distancia entre el mercado regulado y el circuito informal de divisas, un desfasaje que incide en el costo de bienes y servicios vinculados al comercio exterior.

Brecha cambiaria La divergencia entre el tipo de cambio oficial y el blue se consolidó en los últimos años como un indicador del acceso restringido a divisas y de las limitaciones para operar al valor oficial. En ese marco, las empresas que importan insumos y los consumidores que pagan servicios o compras en moneda extranjera quedan expuestos a referencias de precios distintas según el canal de operación.

La cotización oficial informada por el Banco Central también funciona como base para múltiples operaciones financieras y comerciales, por lo que su variación diaria impacta en contratos, costos y proyecciones. En tanto, el blue opera como referencia paralela para quienes no acceden al mercado formal o buscan cobertura frente a la inflación y la devaluación esperada.

Seguimiento diario La evolución de ambas cotizaciones queda sujeta a la intervención oficial, a la demanda de divisas y a las restricciones vigentes para el acceso al mercado cambiario. Por eso, la atención suele concentrarse en la brecha entre ambos valores y en su efecto sobre precios, importaciones y decisiones de cobertura en la economía diaria.