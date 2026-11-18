El gremio confirmó que planteará el pedido ante la Provincia para cubrir gastos de diciembre. Aún no definió el monto y espera una respuesta antes de fin de año.

Los empleados públicos de San Juan volverán a pedirle al Gobierno provincial un bono de fin de año para afrontar los gastos de diciembre. El monto todavía no fue definido, aunque el planteo gremial apunta a que acompañe el nivel de inflación del país.

El secretario general de UPCN, Pepe Villa, confirmó que el gremio llevará el pedido ante las autoridades, como ocurre cada año. Según explicó el dirigente, la solicitud busca sumar un ingreso extra para afrontar los gastos de las fiestas y la compra de regalos de Navidad.

Antecedente reciente El año pasado, el Gobierno otorgó un bono de 120.000 pesos en enero para los trabajadores de la administración pública. De acuerdo con fuentes oficiales, la medida buscó acompañar a los empleados estatales sin descuidar el manejo responsable de los recursos del Estado.

Ese pago se sumó, en ese mismo mes, al depósito del aguinaldo y al sueldo correspondiente. Para las familias sanjuaninas con un integrante en planta estatal, eso significó un ingreso extra en el inicio de 2025.

Próximos pasos Los gremios estatales se preparan para iniciar las gestiones formales en las próximas semanas. Esperan una respuesta del Ejecutivo sanjuanino antes de que termine el año, para que el bono llegue a tiempo para las fiestas.