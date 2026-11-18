Un relevamiento de la consultora internacional BDO para la ONG Lógica concluyó que Argentina es el país con mayor carga impositiva sobre los préstamos personales entre 30 países analizados, que concentran el 84% del Producto Bruto Interno mundial. El estudio sostiene que la combinación de tributos encarece el costo final del financiamiento para familias y usuarios del sistema bancario. En ese esquema, de cada $1.400 pagados en intereses y costos financieros, casi $400 corresponden a impuestos.

La diferencia central, según el informe, es que Argentina es el único de los 30 mercados relevados que aplica al mismo tiempo cuatro gravámenes sobre un préstamo: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y las tasas municipales. Esa superposición tributaria se traduce, de acuerdo con la medición, en un recargo del 39% sobre cada $1.000 de costo financiero puro. El trabajo ubica detrás de Argentina a Turquía, con una carga del 30%, y a Uruguay, con el 22%.

Tasas municipales e Ingresos Brutos: el informe atribuye a las tasas municipales un promedio del 4,12%, el más alto entre los países comparados, mientras que Colombia registra 1,61% y China 0,72%. En 27 de los 30 países no existe ese tributo sobre los intereses. En el caso de Ingresos Brutos, la tasa promedio informada es del 8,75%, por debajo de Turquía pero por encima de Italia y Francia. El estudio remarca que Argentina es el único país que cobra dos impuestos provinciales o municipales sobre los mismos intereses.

IVA e Impuesto de Sellos: el IVA aplicado al crédito personal llega al 21% en Argentina, segundo valor entre los países analizados, detrás de Uruguay y por encima de México. Según el relevamiento, otras 23 naciones no cobran ese impuesto sobre los préstamos. En paralelo, el Impuesto de Sellos, que se aplica sobre el capital del préstamo, alcanza un promedio del 1,33%, con referencias comparativas en Chile e Italia. En 21 países el tributo no existe para este tipo de operaciones.

Recaudación y efecto económico: el informe también señala que, de cada $1.000 recaudados en impuestos vinculados a préstamos personales, alrededor de $700 quedan en manos de provincias y municipios, por la coparticipación del IVA y la recaudación directa de Ingresos Brutos y tasas locales. Desde la ONG Lógica sostuvieron que esa presión fiscal no solo encarece la cuota, sino que también restringe el acceso al crédito y las decisiones de inversión de las familias. Matías Olivero Vila, presidente de la entidad, afirmó que en Chile hay nueve veces más préstamos personales que en Argentina, diferencia que atribuyó principalmente al peso de los impuestos.

Olivero Vila expresó: “En el crédito, el problema es binario: es la moto o el auto, usado o nuevo, que no se compra, o la ampliación de la casa, o el proyecto que sea, que no se hace”. También sostuvo que bajar la carga tributaria es una condición para el desarrollo del financiamiento en el país. El estudio no presenta una modificación normativa en curso, pero deja planteada la variable fiscal como el principal factor a seguir en un mercado donde el costo del crédito depende, en buena medida, de la estructura impositiva nacional, provincial y municipal.