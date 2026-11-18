La diferencia con el dólar oficial llegó al 8,5%, el nivel más alto del último año. Economistas la vinculan con mayor demanda externa y dudas sobre reservas.

El dólar financiero volvió a subir este miércoles y el contado con liquidación (CCL) superó los $1.700, en una nueva señal de tensión en el mercado cambiario. La diferencia con el dólar oficial del Banco Nación llegó al 8,5%, el registro más alto del último año. Frente al dólar mayorista, la brecha ya supera el 10%.

El CCL es la cotización que surge de comprar y vender bonos entre el país y el exterior, mientras que el dólar MEP se obtiene con operaciones de bonos dentro de la Argentina. En esta rueda, el MEP subió menos y quedó a menos de un 3% del valor del Banco Nación. Para los operadores, esa diferencia muestra una mayor demanda de dólares fuera del país.

Juan Manuel Truffa, socio de la consultora Outlier, sostuvo que la suba no se explica solo por el precio de los bonos. Señaló que, en una jornada en la que los bonos subieron, el CCL avanzó 1,13% mientras el MEP lo hizo 0,34%. Según su lectura, esa distancia refleja una presión puntual sobre el dólar financiero.

Truffa agregó que pesan las dudas sobre cuántas reservas reúne el Banco Central y la necesidad de afrontar vencimientos de deuda en enero. Indicó que, aunque la autoridad monetaria compra dólares, también le transfiere divisas al Tesoro para cubrir esos pagos. En ese marco, la evolución de las reservas y del programa financiero aparece como una variable central para las próximas ruedas.

Gonzalo Lacunza, economista de Empiria, atribuyó la ampliación de la brecha a las restricciones cambiarias que mantiene el Gobierno. Explicó que la incertidumbre sobre el plan financiero y el escenario político eleva la percepción de riesgo entre quienes tienen inversiones en el país. A su vez, Fernando Baer, economista de Quantum, señaló que el real brasileño se devaluó hasta los $5,80 por dólar y que el euro también perdió valor frente a la moneda estadounidense.

Lacunza coincidió en que la devaluación del real presiona al peso argentino y añadió que el dólar se fortalece en el plano global por las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Según explicó, los controles cambiarios locales hacen que el CCL funcione como una vía para los ajustes que el mercado oficial no refleja. Desde la consultora Aurum señalaron que la combinación de factores externos, la devaluación del real y el riesgo político percibido por los inversores explica el movimiento, mientras el Gobierno busca sostener estable el dólar oficial.