La Zona Franca de Jáchal avanzó en su puesta en marcha tras más de 30 años de demoras. El Gobierno nacional aprobó el nuevo Reglamento de Funcionamiento y Operación de la Zona Franca de San Juan, que actualiza las condiciones para activar el predio proyectado en el norte provincial.

La autorización quedó establecida mediante la Resolución 2.000/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, firmada el lunes 17 de noviembre. La norma reemplaza el reglamento vigente desde 1996 y adecua el funcionamiento del espacio a las necesidades productivas, industriales y logísticas actuales de la provincia.

Marco productivo El secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico de San Juan, Alfredo Aciar, sostuvo que la aprobación acerca el proyecto a Jáchal y señaló: "Es una noticia que puede cambiar el futuro de nuestro departamento. Gracias al impulso del gobernador y al trabajo del equipo de Producción, hoy tenemos una herramienta para que las inversiones dejen trabajo en Jáchal: proveedores, transportistas y mano de obra local". El nuevo texto fue elaborado por la Comisión de Evaluación y Selección de San Juan, presidida por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, e integrada también por Aciar.

Según los fundamentos de la resolución, la actualización busca adecuar la Zona Franca al perfil industrial de la provincia y a los requerimientos logísticos de los grandes proyectos de inversión. Fernández afirmó que el reglamento permitirá avanzar en la búsqueda de un operador privado y dijo: "Nos da reglas claras y modernas para salir a buscar al operador y atraer a las empresas que van a instalarse en Jáchal". La aprobación se suma a otros avances administrativos de la gestión de Marcelo Orrego: la recuperación del convenio con Nación, la aprobación de la ley de expropiación de los terrenos y la autorización nacional para cambiar la ubicación original del proyecto.

Ubicación y régimen aduanero El predio elegido está en Campo Los Blanquitos, al oeste de San José de Jáchal, sobre una superficie de 110 hectáreas. Se ubica junto a la Ruta Nacional 150, un corredor que forma parte de la conexión bioceánica y vincula al departamento con proyectos mineros de la cordillera. Una zona franca es un área con un régimen aduanero especial, es decir, con reglas distintas para el pago de impuestos a la importación.

Ese esquema permite ingresar desde el exterior maquinaria, repuestos, insumos y bienes de capital sin pagar de inmediato los derechos y tributos de importación. Dentro del predio, las mercaderías pueden almacenarse, ensamblarse o pasar por procesos industriales. Los impuestos se pagan cuando los productos ingresan al mercado interno para su venta, mientras que los bienes destinados a la reexportación pueden salir sin esos cargos. Para Jáchal, la expectativa oficial es reducir costos de abastecimiento, agilizar el almacenamiento de equipos e insumos y mejorar las condiciones logísticas de las empresas vinculadas a la minería y a otras actividades productivas.

Próximos pasos Pese a la aprobación del reglamento, todavía restan etapas para que la Zona Franca funcione. El próximo paso será la licitación para elegir a la empresa privada que construirá la infraestructura y operará comercialmente el predio. En septiembre pasado, Aciar había explicado que el Gobierno provincial esperaba contar con la firma del nuevo reglamento para completar la documentación y avanzar con ese trámite.

La intención oficial es concretar la licitación antes de que termine 2026. En paralelo, desde el Gobierno provincial señalaron que la posible reactivación del ramal ferroviario Albardón-Jáchal volvió a cobrar relevancia a partir del proceso de privatización de Belgrano Cargas, establecido mediante el Decreto 282/2026. El servicio ferroviario está interrumpido desde 1984 y su recuperación es considerada clave para la competitividad logística de la futura Zona Franca.

El gobernador Marcelo Orrego valoró la decisión del Ministerio de Economía nacional y la presentó como un avance para saldar una deuda con el norte sanjuanino. "La Zona Franca de Jáchal fue una deuda de más de 30 años con el norte sanjuanino. Hoy damos un paso concreto para que deje de ser una promesa y se convierta en una herramienta de desarrollo, inversión y empleo para Jáchal y para toda la provincia", dijo.