La red china se asociará con Pagos Virtuales del Sur para operar en el país. El movimiento la acerca al negocio local y al circuito transfronterizo.

La red de tarjetas china UnionPay anunció que emitirá plásticos en Argentina junto a la fintech Pagos Virtuales del Sur (PVS), en un nuevo ingreso de jugadores asiáticos al mercado local de pagos. La decisión la ubica en competencia con Visa, Mastercard y Mercado Pago, tanto en operaciones domésticas como en transacciones transfronterizas. Antes, Ant (Alipay) había oficializado su entrada en el país con el mismo socio local.

UnionPay es presentada como la mayor emisora de tarjetas del mundo, con más de 2.000 millones, mientras que Ant posee 1.000 millones. En ambos casos, la base de usuarios está concentrada en Asia. Según el texto original, el ecosistema financiero chino avanza con una estrategia global orientada a reducir el dominio del dólar y a ampliar su presencia en redes de pagos fuera de su mercado de origen.

Interoperabilidad y alcance regional

El consultor fintech Diego Kupferberg sostuvo que Argentina ofrece una red de pagos ya interoperable, por lo que no sería necesario construir aceptación comercio por comercio. También señaló que UnionPay ya estaba integrada al QR desde 2024, pero que ahora pasará a emitir tarjetas en el país, lo que implica dejar de atender solo al turista chino para sumar al usuario argentino como cliente. Para el especialista, ese cambio marca un salto en la estrategia de la compañía.

En la misma línea, Francisco Chaves del Valle, consultor fintech y docente de ITBA, afirmó que Argentina empieza a funcionar como nodo de interoperabilidad entre el ecosistema financiero chino y Latinoamérica, sin necesidad de instalar millones de terminales. El texto también menciona el caso de PIX, el sistema de pagos instantáneos de Brasil, que se conectó con UnionPay como parte de una cooperación más amplia entre el Banco Popular de China y el Banco Central de Brasil.

Competencia por costos y distribución

Uno de los ejes del desembarco es el costo de las operaciones. Kupferberg estimó que el impacto no se concentrará en los pagos domésticos, sino en el gasto del turista y del comprador internacional, por el spread cambiario y la comisión por operación en el exterior. También planteó que UnionPay y Alipay compiten con las tarjetas tradicionales porque, al apoyarse en QR y redes instantáneas, el costo de procesamiento es menor. En contraste, Chaves del Valle recordó que Visa y Mastercard conservan ventajas en aceptación global, tokenización, fraude, crédito, adquirencia y vínculos con bancos difíciles de replicar.

El alcance del movimiento también incluye a Google y Apple Pay, que no ofrecen acceso a UnionPay más allá de Asia. La tarjeta anunciada en Argentina podrá asociarse a las billeteras de Alipay, WeChat y Huawei. Chaves del Valle advirtió que la ausencia de integración con Google Pay puede ser una desventaja en un mercado predominantemente Android, aunque remarcó que China viene construyendo desde hace años un sistema alternativo.

Mercado Libre en la mira

La expansión de las fintech chinas también alcanza a Mercado Libre, no solo en su negocio financiero sino también en comercio electrónico, donde compite con plataformas como Temu y Shein. Según Chaves del Valle, Ant ya no se define solo por pagos, sino que ofrece cuentas, crédito embebido, treasury management y soluciones financieras basadas en inteligencia artificial. El especialista agregó que en Latinoamérica ya avanza con financiación para pymes, entre otras iniciativas.

El cuadro que describen los consultores es el de una arquitectura de pagos, billeteras, mensajería, datos y liquidación que busca reducir la dependencia de rieles occidentales. En Argentina, el dato inmediato es que UnionPay y Alipay ya tienen socio local y una vía de ingreso definida. El próximo paso será observar el despliegue comercial de esas tarjetas y su capacidad para ganar aceptación frente a los sistemas ya instalados.