La relación de los adolescentes argentinos con el dinero cambió con la digitalización: el uso de billeteras digitales creció y la exclusión financiera cayó al 4%, pero al mismo tiempo se debilitó la capacidad de ahorro y persisten riesgos en el entorno digital. Así lo muestra la tercera edición del estudio sobre adolescentes y finanzas elaborado por Junior Achievement, el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella y BBVA.

El relevamiento, que analiza la evolución de los hábitos financieros de jóvenes argentinos entre 2022 y 2026, registró que la exclusión financiera pasó del 41% en 2022 al 9% en 2024 y al 4% en la medición actual. También señaló que desapareció prácticamente la brecha de acceso entre adolescentes de nivel socioeconómico alto y bajo. La principal puerta de entrada al sistema son las billeteras digitales, utilizadas por el 95% de los encuestados, mientras que las cuentas bancarias y las tarjetas de crédito y débito mantienen una penetración menor, con un máximo del 27% en este segmento.

Pago y organización del dinero Las billeteras digitales también modificaron la forma de pagar: el 63% las usa como medio de pago más frecuente, frente al 50% de 2024 y al 11% de 2022. En paralelo, el efectivo perdió participación y bajó del 42% al 26%, cuando en 2022 era utilizado por el 83% de los adolescentes. El estudio agrega que, entre los jóvenes de niveles socioeconómicos más altos, el uso de billeteras digitales como medio de pago alcanza al 77%, y que el 81% destaca la facilidad de uso como principal motivo de elección. Los grupos focales muestran además que estas aplicaciones se usan para separar ahorros, reservar fondos y obtener rendimientos.

Ahorro y percepción de riesgo La expansión del acceso no se traduce, sin embargo, en una mejora equivalente de los hábitos de ahorro. Solo el 44% de los adolescentes consigue ahorrar, mientras que el 78% manifiesta una actitud positiva hacia esa práctica: un 44% guarda una parte cada vez que recibe dinero y otro 34% ahorra ocasionalmente, aunque reconoce que termina gastándolo. La proporción de quienes ahorran sistemáticamente cayó cinco puntos porcentuales respecto de 2024, cuando llegaba al 49%. El estudio también detectó una diferencia por género: el 49% de los varones logra guardar parte de sus ingresos, frente a una proporción menor entre las mujeres.

Educación y seguridad digital Siete de cada diez jóvenes consideran que la educación financiera y económica debería fortalecerse en la escuela, una percepción que se mantiene en línea con ediciones anteriores. En la práctica, los padres y tutores siguen siendo la principal fuente de información para aprender sobre dinero, con el 78%, aunque las redes sociales y los influencers ya ocupan un lugar relevante, con el 39%, seguidos por internet, con el 37%. El informe advierte que seis de cada diez adolescentes están expuestos a algún riesgo digital y que el 20% afirmó haber recibido una estafa virtual. Además, la confianza para administrar el dinero retrocedió: solo el 21% se siente plenamente confiado en sus capacidades, contra el 28% de la medición anterior.

Datos del relevamiento El estudio relevó a 4.144 adolescentes de entre 14 y 19 años de todo el país y sumó cuatro grupos focales. También consignó que el 57% de los adolescentes de nivel socioeconómico bajo presenta un nivel bajo de conocimiento financiero, frente al 40% de quienes pertenecen al nivel alto. En materia de inversiones, el 82% consideraría asumir riesgos siguiendo el consejo de personas expertas y el 77% lo haría a partir de recomendaciones de familiares. Por último, el relevamiento detectó una baja en la exposición a las apuestas: en 2026, el 39% señaló que sus amigos apostaban, contra el 54% de 2022, mientras que la práctica personal se mantiene en el 7% y sin cambios frente a 2024.