MSU Green Energy, la subsidiaria energética del Grupo MSU, acordó con la francesa Neoen la compra de dos parques fotovoltaicos en Salta que le permitirán sumar 200 megavatios (MW) de capacidad instalada. La operación, informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), elevará su potencia renovable operativa a 1.977 MW y la ubicará como la mayor operadora del segmento en el mercado eléctrico argentino por capacidad instalada.

La transacción comprende la adquisición de la participación accionaria de Altiplano Solar, La Puna Solar y Neoen Argentina. Esos activos, ya en operación, suman 200 MW entre ambos parques, con lo cual la compañía amplía su presencia en generación solar y refuerza su cartera de activos con contratos vigentes de largo plazo.

Contratos y garantías

Los parques adquiridos cuentan con contratos de abastecimiento de energía eléctrica, conocidos como PPA (power purchase agreement, contrato de compra de energía), adjudicados en las rondas de licitación de los programas RenovAr 1 y RenovAr 2. Según la información difundida, esos acuerdos tienen un plazo remanente de aproximadamente 15 años y cuentan con el respaldo de garantías del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) y del Banco Mundial.

Los complejos Altiplano Solar y La Puna Solar entraron en operación comercial en octubre de 2021 y tienen una potencia de 100 MW cada uno. Están ubicados en el departamento Los Andes, en la región de la Puna salteña, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, sobre una superficie de 350 hectáreas y con 554.580 paneles solares. La zona registra una irradiación horizontal global de 2.663 kWh/m² por año, uno de los niveles más altos del país.

Producción y caja

Bajo el escenario de probabilidad P50 del primer año de evaluación, la producción eléctrica conjunta se estima en cerca de 628 gigavatios hora (GWh) anuales. De acuerdo con las proyecciones financieras asociadas a la transacción, los dos complejos aportarían entre 25 y 30 millones de dólares por año en concepto de EBITDA (resultado operativo bruto), un flujo que incrementaría la capacidad de generación de caja de la compañía. La energía se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante la estación transformadora La Puna, a través de una línea de alta tensión de 345 kilovoltios (kV).

El Grupo MSU es un holding argentino con más de 160 años de trayectoria en agronegocios, con su estructura corporativa actual fundada en 1998 y liderada por Manuel Santos Uribelarrea, presidente y CEO. La compañía organiza sus operaciones en tres unidades: MSU Energy (generación térmica), MSU Green Energy (renovables) y MSU Agro. En esta última, cultiva más de 245.000 hectáreas en varias provincias y supera el millón de toneladas de granos por año, además de haber avanzado en una planta de procesamiento de maní en Rufino, Santa Fe.

Escala regional y próximos pasos

Con la incorporación de los activos de Neoen, la empresa amplía su huella en el norte argentino, donde ya gestiona parques solares en Chaco, Formosa y La Rioja, y desarrolla nuevos proyectos en Catamarca. A su vez, mantiene una cartera de 545 MW en construcción y desarrollo, con puesta en servicio prevista para 2027. Ese plan incluye parques fotovoltaicos en Roque Sáenz Peña y Las Lomitas, además de sistemas de almacenamiento en baterías, entre ellos el proyecto de 150 MW y 750 MWh en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires.

Para financiar ese esquema de expansión, la compañía emitió bonos verdes por 530 millones de dólares, con participación de FinDev Canada y DEG, la institución alemana de desarrollo. Una vez completada la adquisición en Salta y terminados los proyectos en curso, la plataforma renovable y de almacenamiento de MSU Green Energy se acercará a 2,5 gigavatios (GW) de capacidad instalada total, a lo que se suman 1.500 MW de generación térmica operados por MSU Energy.